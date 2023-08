Fans stehen ab 7 Uhr Schlange: SDP spielt auf ausverkauftem Messegelände in Kassel

Von: Anna-Laura Weyh

Ganz vorn in der Warteschlange: Vanessa Mosshammer und Corinna Meier (Zweite und Dritte vorne links) waren die ersten Fans am Messegelände. Um sie herum sitzen ihre Freundinnen aus ganz Deutschland. Auf ihren Händen steht mit Edding eine Zahl, die die Reihenfolge der Schlange anzeigt. © andreas fischer

Das Berliner Musiker-Duo hat gestern Abend auf dem ausverkauftem Messegelände in Kassel gespielt. Zum Open-Air-Konzert kamen 8000 Fans aus ganz Deutschland.

Kassel – Es ist 16 Uhr am Freitagnachmittag. Die Sonne strahlt vom wolkenfreien Himmel. Trotz der brütenden Hitze bilden auf dem Kasseler Messegelände bereits zahlreiche Fans eine lange Schlange und warten sehnsüchtig auf den Einlass für das Konzert des Berliner Musiker-Duos SDP.

Zu diesem Zeitpunkt dauert es noch 1,5 Stunden, bis sich das Tor öffnet und sich die Besucherinnen und Besucher einen Platz auf dem Open-Air-Gelände sichern können. Für Corinna Meier und Vanessa Mosshammer ist das nur eine Kleinigkeit im Vergleich dazu, was sie schon hinter sich haben: Die beiden stehen bereits seit 7 Uhr an der Messe.

Ob das langweilig wird? „Nein, man unterhält sich, wir haben Getränke dabei und eben haben wir Pizza bestellt“, sagt Corinna Meier aus Regensburg. Etwa zehn Konzerte der SDP-Sommertour hat sie in diesem Jahr bereits besucht. Keines sei dabei wie das andere gewesen: „Das Publikum ist immer unterschiedlich drauf, die Stimmung ist anders und die Location ja auch“, sagt sie. Auf ihrer Hand steht mit schwarzem Edding groß die Ziffer 1 geschrieben.

Auch Familie Pautsch aus Gronau ist zum Konzert von SDP nach Kassel gekommen. Sie haben den Konzertbesuch mit einem Wochenendeauf dem Campingplatz verbunden. © Fischer, Andreas

Auf der Hand von Vanessa Mosshammer steht die 2 – sie ist sogar aus Salzburg angereist. Die Nummern gehen weiter aufwärts durch ihre gesamte Gruppe: Die elf Frauen sind die ersten Fans an den Messehallen gewesen. Sie kommen unter anderem aus Berlin, Hamburg, Mainz, Oberhausen, Goslar und Köln. SDP ist das, was sie verbindet. Über die Musik haben sich die Frauen kennengelernt: manche schon vor Jahren, andere erst auf dieser Tour. Bei einem sind sich alle elf Fans einig: „SDP ist die beste Live-Band.“

Die Nummerierung auf der Hand ist etwas, das die Fans gemeinsam unter sich für das Konzert geregelt haben. Sie respektieren, wer zuerst in der Schlange war, auch wenn die Person zwischendurch etwas zu trinken holt oder zur Toilette geht. Auch beim Einlass wird gegenseitig Rücksicht genommen. „So ist es entspannter und fairer“, finden die Fans.

Mutter Tanja Thal und Tochter Rebekka (beide mit Plakat) warten mit ihrer Gruppe aus Norddeutschland. © Fischer, Andreas

Zusammen nach Kassel gekommen sind auch Mutter Tanja Thal und Tochter Rebekka Thal. Sie stehen seit 11 Uhr vor dem Messegelände. Angereist sind sie aus der Nähe von Oldenburg. Gemeinsam Konzerte besuchen die beiden seit dem Jahr 2013. Neben SDP sind das zum Beispiel noch Kontra K oder Adel Tawil.

In Kassel sind sie an diesem Wochenende gemeinsam mit Freunden, die sie auch bei einem früheren SDP-Konzert auf Norderney kennengelernt haben. „Beim Warten kommt man so ins Gespräch und lernt auch richtig nette Leute kennen“, sagt Tanja Thal. Rebekka Thal hat sogar ein Plakat für das Musiker-Duo gebastelt. „Heute ist es aber nur eins im kleinen Format“, sagt die 23-Jährige.

Service: Für das Open-Air-Konzert von Wincent Weiss heute Abend und das „Kassel On the Hill“-Festival am Sonntag sind noch Karten erhältlich.