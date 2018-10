Farbbeutel gegen Treffpunkt der AfD geworfen

Ermittlungen wegen politisch motivierter Straftat

Kassel. Unbekannte haben die Fassade der Kombinatsgaststätte auf der Marbachshöhe in Bad Wilhelmshöhe in der Nacht zum Sonntag mit Farbwürfen beschädigt. Hier haben AfD-Anhänger am Sonntagabend den Einzug in den Landtag gefeiert.