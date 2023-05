Saisonauftakt im Bergpark Wilhelmshöhe: Farbenrausch bei beleuchteten Wasserspielen

Von: Thomas Siemon

Am Freitag und Samstag beginnt die beleuchteten Wasserspiele im Bergpark mit Einbruch der Dunkelheit. Um 21.45 Uhr geht es los.

Kassel – Bereits am Freitag, 2. Juni, ist es soweit. Dann kann man zum ersten Mal in diesem Jahr wieder die beleuchteten Wasserspiele im Bergpark Wilhelmshöhe bewundern. Die gehören seit mittlerweile zehn Jahren zum Weltkulturerbe und dürften wieder Tausende von Besuchern anziehen. Zumal es die beleuchteten Wasserspiele im Doppelpack gibt, denn auch am Samstag ist das Spektakel zu sehen.

Der Eintritt ist wie immer kostenlos, das Wetter soll mitspielen: Einem beeindruckenden Erlebnis steht also nichts im Wege. Man sollte allerdings wissen, worauf man sich einlässt. Den Weg des Wassers vom Herkules bis hinunter zur großen Fontäne auf dem Niveau von Schloss Wilhelmshöhe kann man nur zu Fuß verfolgen. Dabei muss man 200 Höhenmeter sowie eine ganze Reihe von Treppenstufen unter anderem entlang der Kaskaden überwinden. Die Anstrengung lohnt sich, denn die Stationen sind alle kunstvoll beleuchtet.

Damit das auch entsprechend wirkt, beginnen die Wasserspiele erst nach Einbruch der Dunkelheit um 21.45 Uhr. Bis zur großen Fontäne dauert es eine Stunde. Das ist kürzer als sonst, denn die Station Steinhöfer Wasserfall wird übersprungen. Von den Kaskaden geht es zur Teufelsbrücke und weiter über die Stationen Aquädukt und Penaeuskaskaden bis zum Fontänenteich. Auch die 50 Meter hohe Fontäne wird beleuchtet. Auf halber Höhe am Neptunbassin spielt die Band Kassel Brass, vor Schloss Wilhelmshöhe Diego Jascalevich.

Einen weiteren Höhepunkt gibt es zum Saisonende im Bergpark. Vom 29. September bis zum 3. Oktober (letzter Tag der Wasserspielsaison) ist die Premiere des Bergparkleuchtens terminiert. Zunächst wegen Corona und dann wegen der Energiesparmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg war das Großereignis mehrfach verschoben worden. Jetzt bereiten sich internationale Akteure darauf vor, den Bergpark mit Lichtkunstinstallationen leuchten zu lassen. Unter anderem soll es Projektionen auf einer 200 Quadratmeter großen Wasserwand geben. Auch der Herkules und das Schloss werden einbezogen. Das darf man sich gern schon einmal vormerken.

