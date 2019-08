Alkoholisierter Fahrer mit Tempo 100 in Kassel unterwegs

Ein alkoholisierter Autofahrer, der zu schnell unterwegs war, ist am Montagabend bei einer Polizeikontrolle gestoppt worden.

Nach Angaben von Polizeisprecher Marcus Weber kontrollierten Beamte des Polizeireviers Nord zwischen 22 Uhr und 24 Uhr auf der der Ihringshäuser Straße/Ecke Kaulbachstraße insgesamt 15 Fahrzeuge. Dabei stellten die Polizisten sieben Verkehrsverstöße fest, von denen vier an Ort und Stelle mit insgesamt 130 Euro in bar verwarnt werden konnten. Drei der Ordnungswidrigkeitsverfahren gingen jedoch zur weiteren Bearbeitung an die Bußgeldstelle.

Bei zwei Fahrern veranlassten die Beamten zudem einen Atemalkoholtest, der bei einem 49-jährigen Mann aus Groß-Ostheim auch über 0,5 Promille lag. Wegen des vorläufigen Wertes von über 0,9 Promille Atemalkohol brachten ihn die Polizisten zur Blutentnahme auf die Dienststelle. Aufgefallen sei den Polizisten der Audi RS 7 des Mannes, da er mit gemessenen 101 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft unterwegs war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.