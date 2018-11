Anwohner gaben Hinweis

+ © Symbolbild: Photographee.eu - Fotolia Einbrecher im Kasseler Stadtteil Fasanenhof auf der Flucht festgenommen © Symbolbild: Photographee.eu - Fotolia

Ein Einbrecher wurde am Dienstagabend dabei beobachtet, wie er in eine Wohnung in der Bromeisstraße einstieg. Anwohner meldeten sich bei der Polizei, die den Täter festnahm.