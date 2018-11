Schildbürger am Werk: Absolutes Halteverbot ohne Anlass

Ein Halteverbot, das begehrte Parkplätze blockiert, aber ohne Grund aufgestellt wurde? Das gibt es. Zum Beispiel neulich in Kassel.

Dies war im wahrsten Sinne des Wortes ein Schildbürgerstreich: Vor ungefähr drei Wochen waren an der Schwabstraße im Stadtteil Fasanenhof Halteverbotsschilder aufgestellt worden. Das absolute Halteverbot sollte ab dem 13. November gelten. Entsprechend erwarteten die Anwohner irgendeine Form der Bautätigkeit in ihrer Straße.

Anwohner Bernhard Winter entdeckte aber auch Tage nach dem 13. November nicht einen einzigen Bauarbeiter oder ein Baufahrzeug. Seine erste Vermutung: Die Baufirma lässt sich Zeit und in der Zwischenzeit ist der Parkraum blockiert. Schließlich keimte der Ärger auf. Weil auch in der benachbarten Simmershäuser Straße Halteverbot galt, fragte er sich: „Wo sollen die Anwohner noch parken?“

Keinerlei Anordnung der Stadt Kassel für Schilder

Er wandte sich mit seinem Frust an die HNA. Auf Anfrage bei der Stadt Kassel, wann mit dem Beginn der Bauarbeiten in der Schwabstraße zu rechnen ist, kam aus dem Rathaus eine verblüffende Antwort. Es habe für die Halteverbotsschilder keinerlei Anordnung der Verkehrsbehörde gegeben. „Der Urheber konnte bis jetzt nicht ermittelt werden“, teilte ein Stadtsprecher mit.

Um die Schilder wieder zu entfernen, waren inzwischen Mitarbeiter des städtischen Bauhofs vor Ort. Nun kann in der Schwabstraße wieder gehalten und geparkt werden.

