Zwei Unterstände brannten in Kleingartenanlage in Kassel

Ursache noch nicht bekannt

+ © Daniel Bockwoldt/dpa Einsatz für die Feuerwehr am Samstag: In einer Kleingartenanlage brannten zwei Unterstände. © Daniel Bockwoldt/dpa

In der Kleingartenanlage Volkswohl im Kasseler Stadtteil Fasanenhof sind am Samstagnachmittag zwei Unterstände in Brand geraten. Die Feuerwehr war im Einsatz.