Das sagen Mitarbeiter und Gäste

3,3 Millionen Gäste seit 2013: Kasseler Auebad feiert am Sonntag 10. Geburtstag

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Eine Erfolgsgeschichte: Rund 3,3 Millionen Menschen haben das Auebad an der Fulda seit seiner Eröffnung im Juli 2013 besucht. © Andreas Fischer

Vor zehn Jahren wurde das neue Auebad an der Fulda eröffnet. 3,3 Millionen Menschen haben seitdem das kombinierte Frei- und Hallenbad besucht.

Kassel – Rund 3,3 Millionen Menschen haben das neue Auebad an der Fulda seit seiner Eröffnung vor zehn Jahren besucht. Am kommenden Sonntag, 2. Juli, wird der zehnte Geburtstag des kombinierten Frei- und Hallenbads mit Saunalandschaft mit einem Fest gefeiert.



34 Millionen Euro hat der Bau des Auebads gekostet. Kassels damaliger Oberbürgermeister Bertram Hilgen, der damalige Kämmerer Jürgen Barthel und Norbert Witte, damals Vorstand der Städtischen Werke, setzten sich für den Bau des Bads an der Fulda ein. Es gab einige Widerstände gegen den Standort, von Naturschützern und Menschen, die befürchteten, es gebe zu wenige Parkplätze am Auedamm.



Ein Parkchaos ist in den vergangenen zehn Jahren wegen des Bads allerdings nicht entstanden. Und auch andere Kritiker sind längst verstummt. „Wir haben ein schönes Bad ohne Schnickschnack gebaut, das funktional ist und sich gut in die Landschaft einfügt“, sagt Bertram Hilgen.



Bis zur Corona-Pandemie besuchten zwischen 2014 und 2019 jährlich 385 000 Menschen das Bad: Mit knapp 404 000 Badegästen war 2019 mit seinem heißen Sommer das Rekordjahr. „Ich habe auf so viele Besucher gehofft, aber nicht wirklich damit gerechnet“, sagt Jens Herbst, Leiter der Bäderbetriebe der Städtischen Werke. „Das Bad hat eine coole Architektur, die zeitlos ist. Das begeistert mich.“ Die Besucher, die nicht nur aus Kassel, sondern mitunter auch aus 30 Kilometer Entfernung kommen, seien von dem reichhaltigen Angebot angetan. 50-Meter-Sportbecken für Schwimmer, zwei Rutschen für Kinder und Jugendliche, ein Lehrschwimmbecken, ein Freizeitbecken für Familien sowie eine Sauna-Landschaft.



Bevor das Bad eröffnet werden konnte, gab es einige Probleme. Die Fliesen mussten nachbearbeitet werden, weil sie nicht die Anforderungen erfüllten. Zudem musste die Eröffnung verschoben werden, weil beim Schneiden der Steine Staubwolken entstanden und Bakterien ins Becken gelangt waren. „Das musste sich alles einspielen, wie bei einem neuen Auto“, so Herbst.

Das sagen Mitarbeiter und Gäste

Fritz Reuter ist der beste Beweis dafür, dass Schwimmen gesund ist und die Menschen fit hält. Der 91-jährige Mann aus Niederzwehren geht seit knapp zehn Jahren ins neue Auebad. Immer montags bis freitags, so gegen 10 Uhr. Fünf Mal die Woche schwimmt er dann 500 Meter Rücken. „Das ist am besten für meine Knie und meinen Rücken.“

Mit einem Kopfsprung ins Wasser: Der 91-jährige Fritz Reuter aus Kassel geht montags bis freitags immer ins Auebad. Dort schwimmt er jeden Tag 500 Meter. © Andreas Fischer

Früher hatte Malermeister Reuter, der den Familienbetrieb an seinen Sohn weitergegeben hat, ein eigenes Schwimmbecken zu Hause. Dann wurde er krank und konnte nicht schwimmen. Als es ihm wieder besser ging, besuchte er das neue Auebad. „Das 50-Meter-Becken hier ist besser als mein Becken zu Hause mit 8,20 Meter. Ich wüsste nichts, was man hier im Auebad verbessern könnte.“

Reuter kennt fast alle Mitarbeiter des Bads, jedenfalls die festen. Aktuell beschäftigen die Städtischen Werke 107 Mitarbeiter, die im Auebad, im Hallenbad Süd sowie den Freibädern in Bad Wilhelmshöhe und Harleshausen eingesetzt sind. Man habe viele Rettungsschwimmer auf Stundenbasis für den Sommer eingestellt, sagt Jens Herbst, Leiter der Bäderbetriebe. Es sei eine Herausforderung gewesen, ausreichend Personal zu finden. Im Bad, das täglich von 10 bis 22 Uhr (dienstags und donnerstags ab 7 Uhr) geöffnet hat, gibt es drei Schichten. Pro Schicht arbeiten rund 20 Mitarbeiter.

Laura Kriegel (28) und Sebastian Eichel (33), Fachangestellte für Bäderbetriebe, sind seit der ersten Stunde im Auebad eingesetzt. Beide schwärmen von ihrem Arbeitsplatz. „Wenn man nicht arbeiten müsste, wäre das hier im Sommer fast wie in einem Cluburlaub“, sagt Teamleiter Eichel. Er schätzt die Lage am Fluss. Und die Vielseitigkeit des Bades. „Im Sommer haben wir viele Ausflugsgäste, die zum ersten Mal ins Bad kommen und sich über das Angebot freuen.“

Die Animation der Badegäste, Fitnesskurse, große Veranstaltungen wie Kinoabende in der Schwimmhalle oder das Street-Food-Festival im Außenbereich gehören von Beginn an zum Bad. Ob Valentinstag, Ostern Halloween oder Weihnachten, das Bad wird immer passend dekoriert. „Unsere Leute bringen sich sehr gern ein“, sagt Herbst.

Laura Kriegel schätzt an ihrem Beruf die freundlichen Badegäste. „Es gibt Rentner, die sind superdankbar, dass sie sich bei uns fit halten können.“ Zudem gebe es viele glückliche Familien. Besonders schön sei es aber, wenn die Kinder, denen sie Schwimmkurse gegeben hat, dann ihr Seepferdchen in der Hand halten und sich darüber freuten, sagt die 28-Jährige.

Natürlich gebe es auch anstrengende Badegäste, sagt Kriegel. „Badekleidung ist ein großes Thema.“ Sie habe schon Besucher ansprechen müssen, die mit Unterwäsche oder Jeanshosen (auch lange) ins Wasser wollten. Jugendliche und Erwachsene. Viele würden nicht einsehen, dass diese Kleidung nicht gestattet ist, und wollten diskutieren.

Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister hat sich kürzlich dafür ausgesprochen, dass die Polizei bei ihren Streifen in Bädern vorbeischauen soll, weil es bundesweit zu Schlägereien gekommen ist. Dieses Problem habe man im Auebad aktuell nicht, sagt Herbst. Als es im vergangenen Jahr freien Eintritt für Jugendliche in Kassels Bäder gegeben hat, kam es auch zu Vorfällen im Auebad. Die Städtischen Werke reagierten, indem sie die Gratis-Karten begrenzten und Sicherheitskräfte engagierten. Mittlerweile habe sich die Lage wieder beruhigt, sagt Herbst. „Wenn es eine andere Stimmung geben sollte, werden wir wieder reagieren.“

Das Besondere am Auebad sind seine zwei Bereiche. Sebastian Eichler erinnert sich an ein Gewitter im Sommer vor etwa fünf Jahren. Plötzlich seien alle Gäste ins Hallenbad gekommen. Nach Ende des Gewitters gingen alle wieder raus. „In einem Freibad wäre der Tag gelaufen gewesen. Bei uns war es so, als wäre das Gewitter nie dagewesen.“

Feier am Sonntag

Der Geburtstag wird am Sonntag, 2. Juli, 10 bis 22 Uhr, mit einem abwechslungsreichen Programm im Auebad gefeiert. Die Städtischen Werke senken am Jubiläumstag die Eintrittspreise. Die Familienkarte kostet 10 statt 15 Euro, die Tageskarte für Erwachsene 4,50 statt 5,50 Euro, der Preis für einen ermäßigten Tageseintritt beträgt nicht 4,50, sondern 3 Euro, und auch die Saunabesucher können mit 12 Euro den gesamten Tag günstiger schwitzen.

(Ulrike Pflüger-Scherb)

Wie im Cluburlaub: Sebastian Eichel schätzt die Lage seines Arbeitsplatzes an der Fulda. © Andreas Fischer