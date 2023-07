Faulbrut breitet sich in Kasseler Bienenstöcken aus

Stadtimker Victor Hernández warnt vor Panikmache – keine Gefahr für Verbraucher

Warnt vor Panik: Imker Victor Hernández weist darauf hin, dass für Verbraucher keine Gefahr besteht.

Die Amerikanische Faulbrut breitet sich in Kasseler Bienenstöcken weiter aus. Vor einem Monat war ein erster Fall aus Fuldatal-Ihringshausen bekanntgeworden.

Kassel - Um ein Ausbreiten des Erregers auf andere Bienenvölker zu verhindern, hat das Veterinäramt den Sperrbezirk ausgeweitet. Stadtimker Victor Hernández, der selbst nicht betroffen ist, warnt aber vor Panikmache im Zusammenhang mit der regelmäßig wiederkehrenden Bienenseuche, die für Menschen völlig ungefährlich ist. Selbst sporenbelasteter Honig könne ohne Gefahr verzehrt werden.

Neben den Stadtteilen Philippinenhof-Warteberg, Fasanenhof, Nord-Holland und Wolfsanger-Hasenhecke wurde der Sperrbereich nun auf Rothenditmold, Mitte, Wesertor und Unterneustadt ausgeweitet. Imker dürfen ihre Völker aus dem Sperrgebiet weder heraus- noch hereinbringen. Bei Verstoß drohe ein hohes Bußgeld, so die Stadt. Angesichts der sehr hohen Dichte an Bienenständen in der Stadt Kassel sei die Gefahr einer Weiterverschleppung des Erregers in gesunde Völker und somit das Risiko einer flächenhaften Ausbreitung dieser gefährlichen Bienenseuche besonders hoch, sagt Dr. Heiko Purkl, Leiter der Abteilung Tierseuchenbekämpfung bei der Stadt. Im Stadtgebiet gebe es pro Quadratkilometer im Schnitt drei Bienenstände. Weil langsam die natürlichen Futterquellen versiegten, nehme die Räuberei zu. Starke gesunde Bienenvölker überfallen schwache kranke Völker und rauben deren erregerhaltige Futtervorräte. So kommt es zur Ausbreitung der Faulbrut.

„Die Faulbrut ist kein neues Thema“, so Hernández. Betroffene Imker müssten ihre Völker nicht mehr – wie früher – töten, sondern könnten diese sanieren. Dabei würden die Bienen in eine Kiste gebracht. Dort müssten sie drei bis vier Tage hungern und den durch Sporen belasteten Honig in ihrer Honigblase aufbrauchen. Anschließend würden sie ein neues Wabenwerk erhalten. Die befallenen Bienenstände müssten verbrannt oder mit Ätznatron desinfiziert werden.

Die Faulbrut sei nur für die Larven ein Problem. Infizierte Larven sterben ab. Erwachsene Bienen sind resistent. „Aber die Brut ist dahin. Das bedeutet einen Verlust von 100 bis 200 Euro“, sagt Hernández. Weil die betroffenen Völker aber einen neuen Bienenstock erhalten müssten, sei es ungewiss, ob sie zu dieser Jahreszeit noch genug Futter finden, um den Winter zu überleben. Schaffen sie es nicht, sei der Schaden deutlich größer.

Ein Problem sind aus Sicht der Stadt die vielen unregistrierten Imker. Diese könnten vom Veterinäramt nicht mit entsprechenden Warnhinweisen erreicht werden. „Imkern ist zum Trend geworden und viele wissen nicht, wie wichtig es ist, sich beim Veterinäramt anzumelden“, sagt Hernández. Die Stadt hatte zuletzt mehrere unregistrierte Bienenvölker im Sperrbezirk entdeckt. (Bastian Ludwig)