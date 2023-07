Fernwärmeausbau läuft an: Diese Kasseler Stadtviertel werden demnächst angeschlossen

Städtische Werke erweitern ihr Leitungsnetz

+ © Thomas Siemon Der Ausbau geht voran: An etlichen Stellen im Stadtgebiet soll das knapp 200 Kilometer lange Fernwärmenetz erweitert werden. Hier ein © Thomas Siemon

Mit den gestiegenen Energiepreisen und dem geplanten Heizungsgesetz wird die Ferwärme immer wichtiger in der Stadt Kassel. Entsprechend ist der Ausbau des Netzes geplant. Aber an welchen Stellen?

Kassel – Mit dem Ukraine-Krieg und der Energiekrise hat die Fernwärme an Attraktivität gewonnen. Gründe dafür sind die relativ sichere Versorgung und die nicht so stark gestiegenen Preise wie bei Gas und Öl. Daher planen die Städtischen Werke den Ausbau und die Verdichtung ihres Netzes. Teilweise haben die Bauarbeiten bereits begonnen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was ist Fernwärme?

Als Fernwärme wird die Wärmelieferung zur Versorgung von Gebäuden mit Raumwärme und Wärme für Warmwasser bezeichnet. Der Transport der thermischen Energie erfolgt in einem gedämmten Rohrsystem. Die Kasseler Fernwärme entsteht bei der gleichzeitigen Stromproduktion im Müllheizkraftwerk, im Fernwärmekraftwerk und im Kombiheizkraftwerk an der Dennhäuser Straße sowie im Biomassekraftwerk Mittelfeld. Über ein 198 Kilometer langes Rohrnetz gelangt die Fernwärme zu Firmen und Haushaltskunden.

Welche Rolle spielt die Fernwärme in Kassel?

Das Kasseler Fernwärmenetz ist in den 1980er-Jahren entstanden. Zunächst sollte nur die Innenstadt versorgt werden. Heute liege der Anteil der Fernwärme am gesamten Kasseler Wärmebedarf bei 21 bis 22 Prozent, sagt Alexander Krause, Bereichsleiter Vertrieb bei den Städtischen Werken. Den größten Anteil hat Gas mit 63 Prozent. Der Anteil von Öl liegt bei unter zehn Prozent. Neben einigen Industrie- und Gewerbekunden werden vor allem Privathaushalte versorgt.

Wo im Stadtgebiet ist Fernwärme verfügbar?

Das dichteste Netz gibt es in der Innenstadt und im Vorderen Westen. Aber auch in den Siedlungen Marbachshöhe und Helleböhn sowie den Stadtteilen Wesertor und Nord-Holland gibt es ein weitverzweigtes Netz. Darüber hinaus verlaufen etliche Fernwärmerohre im sonstigen Stadtgebiet, auch wenn nicht immer alle Nebenstraßen erschlossen sind. Zudem gibt es mehrere Nahwärmenetze (Hasenhecke, Feldlager etc.), die als Insellösungen von kleinen Blockheizkraftwerken vor Ort versorgt werden.

In welchen Teilen der Stadt startet der Ausbau der Fernwärme?

Aktuell laufe bereits der Ausbau im Industriegebiet Kassel-West, wo vor allem Industrie- und Handelsunternehmen angeschlossen würden, so Krause. Darüber hinaus gibt es konkrete Ausbaupläne für die Siedlungen Mattenberg und Lindenberg. Die Städtischen Werke haben Verträge mit den dort vertretenen Wohnungsbauunternehmen geschlossen. Eine Abfrage in der Siedlung „documenta urbana“ habe ergeben, dass dort bislang zu wenig Interesse von Seiten der Eigentümer bestehe, erläutert Krause. Es sei eine Anschlussquote von 50 Prozent nötig, um einen Ausbau wirtschaftlich darstellen zu können. In weiteren Bereichen des Forstfeldes sollen die Eigentümer noch angeschrieben werden, um deren Interesse abzufragen.

Wie sieht es in den anderen Stadtteilen aus?

In vier Wochen wollen die Städtischen Werke eine Karte präsentieren, auf der für jeden Eigentümer ersichtlich sein wird, ob vor seiner Haustür bis 2030 mit einer Fernwärmeleitung zu rechnen ist. Diese Information hat vor dem Hintergrund des Heizungsgesetzes, das im September beschlossen werden soll, eine hohe Relevanz. Denn wer in den nächsten Jahren seine Öl- oder Gasheizung tauschen muss, sollte seine Alternativen kennen.

Wo liegen die Herausforderungen des Ausbaus?

Nach Auskunft von Krause sind die Erzeugungskapazitäten in Kassel kein Problem. Mehr Hindernisse gebe es beim Transport der Wärme. Im Vorfeld seien hydraulische Berechnungen nötig. Topografie und Durchmesser der Rohre seien nur zwei von vielen Faktoren, die bei der Frage, ob eine Erweiterung an einer bestimmten Stelle möglich ist oder nicht, eine Rolle spielten. Auch gebe es Straßen, unter denen kein Platz mehr für zusätzliche Rohre ist. „Wir haben ein historisch gewachsenes Netz“, so Krause. Weil dieses Netz Stück für Stück erweitert wurde – und nicht zu Beginn als stadtweites Netz geplant war – gebe es technische Herausforderungen.

Was kostet ein Fernwärmeanschluss?

Dies ist abhängig vom baulichen Aufwand und der Größe der Übergabestation, die installiert werden muss. Eine Übergabestation für ein Ein- bis Zweifamilienhaus koste 8000 bis 12 000 Euro, so Krause. Allerdings fielen für dieses Gerät, das etwa die Größe einer Gastherme hat, keine Wartungs- oder Schornsteinfegerkosten an. Hinzu komme ein Baukostenzuschuss für die Verlegung des Rohrs bis zur Übergabestation. So könne der Anschluss insgesamt bis zu 30 000 Euro kosten. Die Städtischen Werke bieten auch Vertragsmodelle an, bei denen die Investitionskosten auf den monatlichen Grundpreis umgelegt werden. So können Kunden hohe Anfangsinvestitionen umgehen. Die staatlichen Fördermöglichkeiten nimmt die Städtische Werke Energie und Wärme GmbH (EWG) selbst in Anspruch und gibt sie den Kunden eins zu eins weiter. Der im Angebot genannte Preis ist also bereits entsprechend reduziert. Darüber hinaus können Kunden für den Hausanschluss und die letzten Meter Leitung bis dorthin eine Förderung („Bundesförderung für effiziente Gebäude“/ BEG) von zehn Prozent beantragen.

Wo geben die Städtischen Werke individuelle Informationen zum Anschluss?

Beratung: 0561/ 782 23 47