Feste in Kassel finden nach Unwetter statt

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Das Kasseler Altstadtfest soll heute vor dem Regierungspräsidium eröffnet werden. ARCHI © KASSEL MARKETING

Das schwere Unwetter, das ab Donnerstagnachmittag in Kassel gewütet hat, hat wohl keine Auswirkungen auf die geplanten Feste und Veranstaltungen an diesem Wochenende.

Kassel - Das Altstadtfest werde am Freitagnachmittag von Oberbürgermeister Christian Geselle und Regierungspräsident Mark Weinmeister auf der Bühne vor dem Regierungspräsidium eröffnet, sagte Birgit Kuchenreiter, Sprecherin von Kassel Marketing, am Freitagmorgen. Ab 16 Uhr spielt dort auch das Heeresmusikkorps.

„Wir hatten Glück im Unglück.“ Die meisten Schäden seien wohl in den westlichen Stadtteilen entstanden. Die großen Aufbauten für das Altstadtfest seien nicht zerstört worden, so Kuchenreiter. Es habe lediglich einen Schaden an einem Pagodenzelt an der Markthalle gegeben. Das habe man ausgetauscht.

Kuchenreiter gibt sich zuversichtlich. Ab Freitagnachmittag soll es nicht mehr regnen, für das Wochenende sind Temperaturen um die 25 Grad vorhergesagt worden. Bestes Wetter für ein Fest.

Auch die „Weiße Nacht“ im Bergpark Wilhelmshöhe soll am Samstag stattfinden, so Lena Pralle, Sprecherin von Hessen Kassel Heritage. Allerdings nur, wenn das Wetter sich stabilisiere. Der Aufbau für die „Weiße Nacht“ laufe bereits seit Mittwoch. Die Pagodenzelte hätten dem Sturm am Donnerstag standgehalten. Nur ein Bauzaun sei weggeweht.

Die Mitarbeiter überprüften nach dem Sturm zudem die Standfestigkeit der Bäume im Bergpark Wilhelmshöhe, so Pralle.

Auch das Kulturzelt soll am morgigen Samstag an der Fulda nach Informationen der HNA eröffnet werden. Wie geplant. (use)