Festnahme nach Durchsuchung in Kassel: Mann soll PKK angehören

Bei einer Durchsuchung von Räumen eines kurdischen Kulturvereins ist am frühen Dienstagmorgen in Kassel eine Person festgenommen worden.

Der Polizeieinsatz soll nach HNA-Informationen ab 6 Uhr an der Frankfurter Straße stattgefunden haben.

Der Beschluss für die Durchsuchung sei vom Oberlandesgericht Bayern ausgestellt worden, bestätigte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München unserer Zeitung. Der Grund für den Einsatz sei der Verdacht der Zugehörigkeit zur kurdischen Arbeiterpartei PKK gewesen, so der Sprecher weiter.

Die PKK ist die Arbeiterpartei Kurdistans und eine sozialistisch ausgerichtete militante Untergrundorganisation. In Deutschland wird die PKK als terroristische Organisation eingestuft. Die PKK kämpft in der Türkei und teilweise auch in den angrenzenden Ländern für die politische Autonomie kurdisch besiedelter Gebiete.

Neben den Räumen des Kulturvereins sollen nach HNA-Informationen auch noch zwei Privatwohnungen im Stadtgebiet von der Polizei durchsucht worden sein.

Das Oberlandesgericht München habe einen Haftbefehl ausgesprochen, so der Sprecher. Der Festgenommene sitze jetzt in Untersuchungshaft. Weitere Angaben, etwa ob der Festgenommene aus Kassel stammt, machte die Generalstaatsanwaltschaft nicht.