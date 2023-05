Festnahmen nach zwei Einbrüchen in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Nach zwei Einbrüchen wurden Tatverdächtige festgenommen. © PR

Nach Einbrüchen in einen Imbiss und in eine Fahrschule in Kassel gelang es der Polizei, die Tatverdächtigen auf frischer Tat festzunehmen.

Kassel - Nach Angaben von Polizeisprecher Nils Dietrichkeit erhielt die Polizei am Sonntagmorgen gegen 8.40 Uhr die Meldung, dass im Königstor (Mitte) das Fenster eines Imbisses eingeschlagen worden und der Einbrecher noch vor Ort sei. Mehrere Streifen fuhren zu dem Kiosk. Dort habe der Tatverdächtige die Flucht angetreten, wurde jedoch kurze Zeit später festgenommen. Bei dem Beschuldigten handelte es sich um einen 19-Jährigen aus Fuldatal.

Einen weiteren Erfolg hatte die Polizei in der Nacht zum Montag gegen 2 Uhr in der Straße „An der Fuldabrücke“ in Kassel. Ein Zeuge rief bei der Polizei an und teilte mit, dass er durch sein gekipptes Fenster verdächtige Geräusche aus dem Hinterhof hören könne. Die Zivilstreife des Kriminaldauerdienstes konnte bei der Anfahrt an einem Treppenaufgang einer Fahrschule zwei mutmaßlichen Einbrecher im Alter von 47 und 53 Jahren festnehmen. (use)