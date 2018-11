Feuer in Kasseler Salzmann-Fabrik: Müll brannte im Keller

Großeinsatz der Kasseler Feuerwehr in der ehemaligen Salzmann-Fabrik: Am Mittwochmorgen brannte es im Keller des leer stehenden Gebäudes. Die Sandershäuser Straße musste gesperrt wurde.

Aktualisiert am 28. November um 9.30 Uhr: In der ehemaligen Salzmann-Fabrik im Kasseler Stadtteil Bettenhausen ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. In einem Keller des leer stehenden Gebäude brannten mehrere alte Matratzen, anderer Sperrmüll und Schutt.

Für die Feuerwehr gestaltete sich der Einsatz schwierig, der bereits um 5 Uhr begann. Laut einem Sprecher waren mehrere Türen verschlossen, sodass zunächst von draußen gelöscht werden musste. Wegen des starken Rauchs musste die Sandershäuser Straße zwischen Leipziger Straße und Agathofstraße gesperrt werden. Wegen mehrerer Glutnester soll der Einsatz bis mindestens 10 Uhr andauern.

Über die Ursache konnte die Feuerwehr zunächst keine genaueren Angaben machen. Ein Sprecher sagte jedoch, dass Brandstiftung nicht unwahrscheinlich sei.

Salzmann: Eine historische Fabrik

Zu Beginn war das Salzmann-Gelände als Textilfirma bekannt. Die Firma bestand von 1876 bis 1971. Der Gründer war gleichzeitig der Namensgeber - Heinrich Salzmann war damals 25 Jahre alt. Der junge Kaufmann war ins Unternehmen seines Vaters eingestiegen. Hergestellt wurden aber keine Textilien für Bekleidung. Die Stoffe mussten extrem robust sein, denn Salzmann war auf Gewebe spezialisiert, das für Militär, Schifffahrt und Industrie benutzt wurde. Anfang der 1970er-Jahre musste Salzmann schließen. Die Konkurrenz aus Billiglohn-Ländern war für das deutsche Unternehmen zu groß.

Salzmann war auch schon Teil der Ausstellung, für die Kassel weltbekannt ist: Im Jahr 1987 gab es zur documenta 8 eine neue Nutzung des Areals. Damit begann die Ära der Kulturfabrik Salzmann. Ausstellungen, Workshops, Tanz sowie Theater gehörten nun zur Tagesordnung.

+ Salzmann aus der Luft. © Andreas Fischer

Im Jahr 1994 entstand dann eine Techno-Disco unter dem Namen "Aufschwung Ost". Einige Zeit später erfolgte die Namensänderung in "Stammheim". Noch bis 2002 befand sich die Disco, in der Szene-Stars wie Marusha Besucher aus der gesamten Bundesrepublik anlockten, in den Räumen der Ex-Textilfabrik. Beschwerden wegen Müll, Lärm und Drogenmissbrauch nahmen zu - den Anwohnern wurde es zu bunt. Der Club musste im Februar 2002 schließen. Seither gibt es immer wieder Diskussionen um die weitere Nutzung des Geländes, auf dem laut einem Plan Wohnungen entstehen sollen.