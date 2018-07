50.000 Euro Schaden bei Kellerbrand in Harleshausen

Kassel. Bei einem Brand eines Hauses im Kasseler Stadtteil Harleshausen entstand am späten Sonntagabend ein Schaden von 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Der Brand ereignete sich im Keller eines Hauses in der Straße am Sonnenhang. Als die Feuerwehr gegen 22.30 Uhr dort eintraf, war durch die Hitze bereits die Verkleidung von Decken und Wänden auf mehreren Etagen abgeplatzt. Alle Bewohner hatten sich schon in Sicherheit gebracht, heißt es in einer Pressemitteilung der Kasseler Feuerwehr.

Der Brand wurde schnell gelöscht. Durch die starke Rauchentwicklung war das Haus jedoch zunächst unbewohnbar. Alle Bewohner organisierten sich eine alternative Unterkunft. Der Schaden beträgt laut Feuerwehr 50.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar.

Hier ereignete sich der Brand:

