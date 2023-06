Feuerwehr muss nach Brand im Habichtswald noch einmal ran

Von: Claudia Feser, Thomas Siemon, Sven Kühling

Löscharbeiten: Hier hatte es noch gequalmt, die Feuerwehr kam zur Kontrolle. © Fischer, Andreas

Nach dem Großbrand im Habichtswald am Wochenende gab es auch am Montag noch einen Einsatz der Feuerwehr. In dem Waldstück zwischen der Zufahrt zum Herbsthäuschen und dem Golfplatz hat es wider gequalmt.

Kassel – Auch zwei Tage nach dem Großbrand im Habichtswald ist die Gefahr noch nicht komplett gebannt. Beim Ortstermin, den Förster Arnd Kauffeld gestern zwischen verkohlten Baumstämmen und Ästen hatte, fing es nach einer Windböe noch mal an zu qualmen. Die Feuerwehr war nach dem Waldbrand am Samstag mit stundenlangen Straßensperrungen und einem weiteren Feuer am Sonntag zum dritten Mal vor Ort.

Gebrannt hat es auf einer größeren Windwurffläche rechts von dem asphaltierten Weg zum Herbsthäuschen. Die Stämme der Fichten, die hier früher standen, sind schon eine Weile abtransportiert. Die abgeschnittenen Äste blieben nach Angaben des Försters liegen, damit die schweren Forstmaschinen den Waldboden nicht unnötig verdichten. Angesichts der großen Flächen, auf denen Bäume abgestorben sind, sei es ohnehin nicht möglich, alles Trockenholz aus dem Wald zu holen.

Die Brandursachen für die Feuer am Wochenende sind noch unklar. Eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Kripo ermittelt weiter und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

„Die seit zwei Wochen trockene Witterung, viel Sonne und Wind haben ausgereicht, dass die Streuschicht auf dem Waldboden knochentrocken wurde – trotz des nassen Frühjahrs“, erklärt Andreas Brömser, Agrarmeteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach. In der Tiefe sei „noch reichlich Wasser“, die obersten 30 Zentimeter seien aber sehr stark ausgetrocknet. Bis gestern stand die Waldbrandgefahrenstufe in der Region Kassel noch auf mittel, für heute und morgen ist sie auf relativ gering eingestuft. Der Grund: „Der Wind lässt nach, es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken, Schauern und Gewitter“, sagt der Meteorologe. Wenn wieder warme, trockene und windige Tage kommen, werde die Waldbrandgefahr wieder steigen.



Gestern war das Gelände zwischen der Ausflugsgaststätte Herbsthäuschen und dem Golfplatz nicht mehr abgesperrt. Neben dem asphaltierten Weg oberhalb des Parkplatzes am Ziegenköpfchen weisen Feuerwehrschläuche den Weg. Weil es am Brandherd mitten im Wald keinen Wasseranschluss gibt, haben die Brandschützer ihre Schläuche über Hunderte von Metern verlegt und bis gestern Vormittag noch nicht wieder abgeholt.

Verabredet sind wir mit Förster Arnd Kauffeld, der hier die Urlaubsvertretung für einen Kollegen macht. Bei jedem Schritt über den Waldboden mit Laub, Gras und dünnen Ästen merkt man, wie trocken das alles ist. Nach einem feuchten Beginn war das Frühjahr zuletzt sehr sonnig. „Die Trockenheit liegt in erster Linie am Ostwind, den wir jetzt schon eine Weile haben“, sagt der Förster. Zur Brandursache im Habichtswald sagt er nichts. Das sei Sache der Polizei, die Brandstiftung nicht ausschließt.

Unabhängig davon sei es aber momentan besonders wichtig, die Verhaltensregeln zu befolgen. Dazu gehört, dass Grillen und Rauchen im Wald verboten sind. Es sei ein großes Verdienst der Feuerwehr, dass der Waldbrand auf ein etwa 3000 Quadratmeter großes Gelände begrenzt werden konnte. Mit einer Raupe der Feuerwehr und schwerem Gerät einer Forstfirma sei es gelungen, breite Schneisen anzulegen. In Kombination mit dem Löscheinsatz am Boden und aus der Luft mit einem Hubschrauber gelang es so, das Feuer in den Griff zu bekommen. Kontrollen sind aber weiterhin nötig. Das wurde gestern deutlich, als es unter einer verkohlten Birke noch einmal zu qualmen anfing.

130 Feuerwehrleute waren am Samstag vor Ort. Doch warum waren eigentlich nicht auch die Waldbrandspezialisten der Bundespolizei-Fliegerstaffel aus Fuldatal im Einsatz? Immerhin hatten diese erst vor wenigen Tagen wieder intensiv bei Fuldatal-Ihringshausen für derartige Lagen trainiert (HNA berichtete).

Am Samstag sei die Maschine im Auftrag der Bundespolizei in einer anderen Stadt eingesetzt gewesen, berichten der stellvertretende Leiter Marc Gerowitz und Pilot Hans Bäuml auf Anfrage. Zunächst greife die Einsatzleitung auf hessische Kräfte zurück, in dieser Situation auf die Fliegerstaffel der Polizei in Egelsbach. Erst wenn die Möglichkeiten des Landes ausgeschöpft seien, komme die Bundespolizei ins Spiel.

Am Sonntag habe die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 7, der ebenfalls zu den Fuldatalern gehört, nach einem Rettungseinsatz den wieder aufflackernden Waldbrand im Habichtswald gesehen und die Information weitergegeben. Als die am Boden inzwischen in Bereitschaft stehende Maschine gerade das erste Wasser aus der Fulda holen wollte, meldeten die Bodenkräfte der Feuerwehr allerdings, dass das Feuer bereits unter Kontrolle sei. „Wir waren schon unterwegs“, berichtet der Pilot. Aktuell stehe ein Hubschrauber der Fuldataler Fliegerstaffel erneut in Bereitschaft.

Freier Blick bis zum Herkules: Nach dem Brand blieben Asche und verkohlte Bäume zurück. © Fischer, Andreas

Ortstermin im Habichtswald: Förster Arnd Kauffeld sah sich gestern an, was das Feuer angerichtet hat. Dabei stellte er fest, dass es schon wieder qualmte. © Andreas Fischer

Erneuter Einsatz: Die Feuerwehr wurde auch gestern noch einmal in den Habichtswald gerufen. © Fischer, Andreas