Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Die Feuerwehr rettete einen Mann aus der Wohnung. © FEUERWEHR KASSEL/NH

Ein 20-jähriger Mann ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße (Vorderer Westen) am Dienstag gegen 13.30 Uhr verletzt worden. Anwohner hätten eine starke Rauchentwicklung gemeldet.

Kassel - Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sie dies im Bereich einer Dachgeschoßwohnung, so Einsatzleiter Michael Kohl. Unverzüglich wurde ein Trupp in das Gebäude geschickt. Parallel hierzu wurden die einsehbaren Fenster mit der Drehleiter kontrolliert. Schnell habe de Mann, der eine Rauchgasvergiftung erlitten habe, aus der Wohnung gerettet werden können. Eine brennende Matratze wurde gelöscht. Durch den zügigen Einsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Räume verhindert werden. (use)