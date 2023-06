Feuerwehr-Video aus Kassel geht wegen Unwetter viral: „Sowas hab ich noch nicht gesehen in 22 Jahren“

Von: Christoph Sahler

Teilen

Kassel wird vom Unwetter über Hessen stark getroffen. Straßen ähneln Flüssen und selbst die Feuerwehr traut ihren kaum, wie in einem Twitter-Video zu sehen.

Kassel - Das Unwetter über Hessen war vom Deutschen Wetterdienst (DWD) schon einen Tag vorher angekündigt worden, doch das Ausmaß der Regenmessen, die am Donnerstag (22. Juni) besonders über Kassel runterkamen, überraschte nicht nur die Einwohner in Nordhessen. Auf Twitter ist ein Video viral gegangen, auf dem sich zwei Feuerwehrleute ihren Weg durch die überfluteten Straßen in der Kasseler Innenstadt bahnen und ihren Augen kaum trauen können.

Während in Teilen Südhessens am Donnerstag höchstens mal ein laues Lüftchen aufkam, wurden im Bundesland das westliche Rhein-Main-Gebiet und besonders Teile Nordhessens schwer vom extremen Gewitter und Starkregen getroffen. In Kassel ist man am Tag danach mit Aufräumarbeiten beschäftigt - das schwere Unwetter und die überfluteten Straßen haben erhebliche Schäden hinterlassen.

Ein Feuerwehrauto kämpft sich durch die überfluteten Straßen von Kassel. © Screenshot/Twitter

Unwetter in Kassel: Feuerwehrmann teilt Video von Überschwemmungen auf Twitter

In einem Twitter-Video aus einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Kassel, das vom Journalisten Lars Wienand oder auch dem User Kreptonite geteilt wurde, wird das Ausmaß der Überschwemmungen deutlich. „Alles abgesoffen!“, kommentiert einer der Feuerwehrleute im Auto, was er draußen sieht. „Wehlheider Kreuz komplett abgesoffen, Tischbeinstraße komplett abgesoffen. Wir müssen drehen.“

Unwetter in Kassel: Überflutungen in Hessen aus Feuewehr-Cockpit

Der Fahrer bahnt sich mit dem Feuerwehrauto seinen Weg durch die Straßen in Kassel-Wehlheiden, während sein Beifahrer die Situation filmt und seinen Augen nicht trauen kann. „Sowas hab‘ ich noch nicht gesehen in 22 Jahren“, sagte er, und wenige Hundert Meter weiter, an einer Kreuzung, schwenkt der Feuerwehrmann die Kamera, sieht die Wassermassen die Straßen entlanglaufen und ruft wieder: „Ach du Scheiße! Schönfelder Straße, komplett abgesoffen! Das steht‘s einen Meter hoch. Und jetzt fahren wir im Ruderboot die Kohlenstraße hoch.“ (csa)