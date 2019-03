Region im Film: Altes Kassel, urige Buchen und die erste documenta

Wie hat Kassel vor dem Krieg ausgesehen? Und wie das alte Staatstheater? Was hat der urige Kellerwald zu bieten? Wie war die documenta 1955? Das zeigen wir in vier Filmen, die Sie kaufen können.

Die DVDs mit Filmen aus unserer Region sind in unserem HNA-Shop erhältlich. Und das erwartet Sie:

Min ahles Kassel

Wer die DVD „Min ahles Kassel“ anschaut, taucht ein in eine verlorene Stadt. Zu sehen ist Kassel, wie es vor der großen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ausgesehen hat. Zeitzeuge Hans Germandi kommentiert die alten Filmaufnahmen, die auch die Schönheit der alten Stadt dokumentieren.

Im Reich der alten Buchen

Für die Dreharbeiten hat uns Nationalpark-Ranger Joachim Reinhardt zu den schönsten und spannendsten Stellen des Kellerwaldes gebracht. Zum Beispiel zu den urigen Buchen, denen der Nationalpark den Titel des Weltnaturerbes zu verdanken hat. Auf Anhöhen, von denen aus der Blick weit über den Park schweift. Und zu Luchs und Wildkatze, die dort ihre Heimat haben. Wer in einer schönen Landschaft seine Freizeit verbringen möchte, muss also nicht unbedingt nach Mallorca fliegen. Unsere Region hat viel zu bieten. Zum Beispiel den Nationalpark Kellerwald-Edersee, der seit 2011 Weltnaturerbe ist. Diesen Landstrich am Edersee stellen wir mit der DVD vor.

Vorhang auf

Filmaufnahmen aus dem alten Kassel sind rar. Und Bewegtaufnahmen aus dem Inneren des alten Preußischen Staatstheaters, das im Zweiten Weltkrieg teilweise zerstört und danach komplett abgerissen wurde, existieren vermutlich gar nicht. Aber: Mit moderner Computertechnologie ist es einem fünfköpfigen Team aus Kassel in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung aber gelungen, einen historischen Film mit Schwerpunkt auf dem alten Theater zu erstellen. Der Titel: „Vorhang auf ...“. Das Team der Firma Visus-Vision aus Kassel hat alte Postkarten und teils nie veröffentlichte Bilder mit einem speziellen Computerprogramm so bearbeitet, dass es aussieht, als wären die Macher mit einer Videokamera durch das alte Theater gelaufen. Den Fotos wurde Dreidimensionalität verliehen, sodass die Zuschauer beispielsweise durch das schöne Foyer wandeln, an der Kaiserloge vorbeischweben und auf der Bühne landen, wo gerade eine Vorführung gegeben wird.

Film, der nie gedreht wurde

Wie viele Kunst-Interessierte hätten nicht gern selbst die erste documenta im Jahr 1955 besucht. Dieses Versäumnis lässt sich nachholen: In eineinhalbjähriger Arbeit haben Bernd Scott und Peter Schima mit ihrer Firma Visus Film UG einen „Film, der nie gedreht wurde“ geschaffen. Was sich paradox anhört, ist die filmische Aufarbeitung des Werks des Fotografen Günther Becker, der die documenta 1 im Auftrag von Ausstellungsmacher Arnold Bode in hochwertigen Schwarz-Weiß-Fotografien festgehalten hat. Durch raffinierte Zoomtechnik und Perspektivwechsel ist es den Filmemachern gelungen, die perfekte Illusion einer Wanderung durch die Ausstellung zu erzeugen. Die Methode, einzelne Bildinhalte in den Vordergrund zu ziehen, führt den Zuschauern viele Kunstwerke, aber auch Details der Inszenierung vor Augen, die beim bloßen Betrachten der Fotos nicht auffallen würden.

