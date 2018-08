Finden Sie ihre neue Liebe

Die neue Online-Plattform der HNA hilft bei der Partnersuche in der Region. Das Streben nach Gemeinschaft ist ein Grundbedürfnis des Menschen: Wir wollen bei- und miteinander sein. Oft ist es aber gar nicht so einfach, im Alltag auf jene Menschen zu stoßen, denen man sich wirklich verbunden fühlen kann.

Die neue Online-Plattform Partner.HNA.de der HNA kann nun dabei helfen, andere Singles und Alleinstehende zu finden und solche Kontakte herzustellen und zu bewahren.

Das Portal unterscheidet sich von anderen Dating-, Flirt- und Freundschaftsportalen: Hier werden die Nutzerinnen und Nutzer mit Menschen zusammengebracht, die in ihrer Region leben – ein persönliches Kennenlernen liegt also immer im Bereich des geographisch Möglichen. Und um zu erleichtern, dass man auch wirklich auf Menschen stößt, mit denen man sich wohlfühlt, ist bei uns ein umfangreicher Fragenflirt eingebunden. Der Fragenflirt basiert auf fast 1.000 Fragen in neun Kategorien. Über Alltagsfragen über die Kultur bis hin zur Erotik ist alles dabei.

Auch vor Spamnachrichten und sogenannten „Fakes“, also Nutzerprofilen, hinter denen sich keine echte Person befindet, muss man bei Partner.HNA.de keine Angst haben: Denn jede Neuanmeldung und alle auf der Plattform eingestellten Bilder werden durch eine eigene Redaktion geprüft und freigegeben. Durch weitere Funktionen dieser Art bleibt die Plattform frei von unerwünschter Werbung. Umgesetzt wurde das Portal gemeinsam mit dem Dating-Netzwerk ICONY, das auf mittlerweile 16 Jahre Erfahrung in diesem Bereich zurückblicken kann.

Möchten auch Sie das neue Portal einmal ausprobieren? Dann melden Sie sich jetzt unter www.Partner.HNA.de kostenlos an. Die Registrierung dauert gerade mal 3 Minuten.