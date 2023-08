Firma Rehadapt aus Kassel wird an Schweden verkauft

Von: Johannes Rützel

Wirtschaft: Firma Rehadapt entwickelt Asissentzsysteme für Behinderte - Mitarbeiter Marco Miftari testet das System (Archivbild) © Schachtschneider, Dieter

15 Millionen Euro beträgt der Kaufpreis für das Unternehmen aus Waldau. Wenn es erfolgreich bleibt, könnte der Kaufpreis noch weiter steigen.

Kassel - Die Kasseler Firma Rehadapt soll an das schwedische Unternehmen Tobii Dynavox verkauft werden. Das gaben die Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Der Kaufpreis liegt bei 15 Millionen Euro mit einer Option auf weitere 3,5 Millionen Euro, falls Rehadapt innerhalb eines Jahres vereinbarte Geschäftsziele erreicht. Der Verkauf muss noch behördlich genehmigt werden und soll im dritten Quartal 2023 abgeschlossen werden.

Uli Ehlert, alleiniger Gesellschafter von Rehadapt, soll als Geschäftsführer das Unternehmen mit Sitz in Waldau mindestens ein Jahr weiter leiten, heißt es außerdem in der Mitteilung. Uli Ehlert erklärt, dass die beiden Unternehmen schon in der Vergangenheit eng und erfolgreich zusammengearbeitet hätten.

Im Jahr 2022 lag der Umsatz von Rehadapt bei rund 10 Millionen Euro, erwirtschaftet von 50 Mitarbeitern. Rehadapt entwickelt und baut Gestänge für Rollstühle, auf die Sprachausgabegeräte, Displays oder Tablets montiert werden können und exportiert in 40 Länder. (Johannes Rützel)