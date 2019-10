Fitness in der Mittagspause - Effektives Zirkeltraining bei Balance in Kassel

Das Studio balance in Kassel hat ein tolles Angebot für alle, die in der Mittagspause effektiv und nachhaltig an ihrer Fitness arbeiten möchten. Wie das geht, lesen Sie hier.

Mittags in die Kantine und dann im Schnitzel-Koma gerade so den Nachmittag überstehen? Das muss nicht sein!

Im Studio balance in der Damaschkestraße 10 in Kassel kommt man in 17,5 Minuten zum persönlichen Trainingserfolg – mit dem milon-Zirkel. Und speziell für die Zeit von Montag bis Samstag, von 11 bis 16 Uhr, bietet balance das Training zum Mittagspausen-Sonderpreis von nur 49 Euro im Monat an – Tafelwasser und Mineralwasser inklusive. Doch man muss schnell sein: Dieses Angebot ist auf 100 Teilnehmer begrenzt.

Bringt das etwas? Aber ja! Das milon Zirkeltraining folgt einem zeitlich fest getakteten Kreislauf, in dem die verschiedenen Muskelgruppen nacheinander trainiert werden. Effektiv und schnell. Selbst an den Geräteeinstellungen spart man Zeit. Denn die milon-Geräte stellen sich vollautomatisch auf den Trainierenden und seine individuellen Bedürfnisse ein. Einfach den Transponder vor das Gerät halten und schon kann es losgehen – so wird das Training einfach, sicher und effektiv. Dienstags ist sogar der aktive Kinderclub im Angebot enthalten. Eltern können ihre 4- bis 6-Jährigen von 14 bis 16 Uhr bespaßen lassen und in dieser Zeit entspannt trainieren.

Übrigens: Das Mittagsangebot umfasst nicht nur den milon-Zirkel, sondern auch Kurse und die gesamte Trainingsfläche des Studios. Der milon-Zirkel ist nur ein schönes Beispiel, dass ein kurzes Training von 17,5 Minuten - oder besser noch 35 Minuten - möglich ist und den ganzen Körper umfasst.

Herbstangebot

Wer sich mehr Zeit nehmen und sein Training bei balance wie einen kleinen Urlaub im Alltag genießen möchte, für den ist das aktuelle Herbstangebot die ideale Wahl. Bei diesem 12-Monats-Abo für 80 Euro monatlich kann man nach dem Training in den drei Saunen relaxen und bei der Wasserbett-Massage einmal wöchentlich die Muskeln entspannen und die Seele baumeln lassen. Außerdem gibt es Tafelwasser und Mineraldrinks für die Gäste, die in der angenehmen balance-Atmosphäre einen Ausgleich zum harten Arbeitstag erleben können.

Egal, für welches Angebot man sich entscheidet, das gute Gefühl, etwas für sich und seinen Körper zu tun, gibt es kostenlos dazu.