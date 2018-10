Mumien auf Weltreise: Föten-Exponate aus Kassel waren auf Ausstellungstournee

Kassel. Das habe noch kein museales Objekt aus Kassel geschafft, sagt Dr. Kai Füldner, Leiter des Kasseler Naturkundemuseums: Zwei mindestens 300 Jahre alte Fötenmumien erlangten weltweite Bekanntheit.

Sie waren über acht Jahre als Bestandteil einer Mumienausstellung in den USA, Kanada und fünf europäischen Ländern unterwegs. Drei Millionen Besucher sahen auch die Exponate aus Kassel. Nun sind die Leihgaben wieder zurück im Naturkundemuseum.

„Es sind schon zwei merkwürdige Kasseler Botschafter“, sagt Füldner über die viel gereisten Fötenmumien. Der Naturwissenschaftler war es, der diese Aufmerksamkeit überhaupt erst möglich machte. An seinem dritten Arbeitstag als Leiter des Naturkundemuseums hatte Füldner die Mumien im Jahr 2005 im Depot des Museums wiederentdeckt. „Ich stieg eine Drittleiter hinauf und bekam einen Schreck, als mich die Mumien aus einem Regal anblickten.

Insgesamt handelt es sich um fünf Exponate, die bereits seit Jahrhunderten im Bestand der Stadt Kassel sind. So tauchen die fünf Föten, die alle Missbildungen aufzeigen, bereits in einer Archivliste aus dem Jahr 1727 auf. Das Besondere: Sie wurden durch eine spezielle salzhaltige Substanz mumifiziert. „In dieser getrockneten Form sind sie meines Wissens weltweit einzigartig“, sagt Füldner.

+ Heimat des Collegiums Carolinum: Das Ottoneum am Steinweg diente einst auch der Ausbildung von Medizinern. Klicken Sie rechts oben auf das Kreuz, um das gesamte Bild zu sehen. © Bastian Ludwig

Wer die Föten einst präpariert hat und zu welchem Zweck, das ist unklar. Klar ist hingegen, dass sie im Zusammenhang mit dem Collegium Carolinum stehen, das 1709 von Landgraf Karl im Gebäude des Ottoneums eingerichtet wurde.

Das Collegium Carolinum war eine Akademie, die unter anderem angehende Mediziner in die Anatomie einführte. So gab es auch einen Sezierraum. Die Fötenmumien seien wohl Anschauungsobjekte für die Fehlbildungslehre von Ärzten und Hebammen gewesen, so Füldner. So weisen die Föten Fehlbildungen wie Anenzephalie auf, also das teilweise Fehlen des Schädels und Gehirns. 1785 wurde das Collegium Carolinum nach Marburg verlegt.

In den kommenden Jahrhunderten gingen die Mumien in Vergessenheit, bis Füldner im Jahr 2005 unverhofft auf sie stieß. Anschließend wurden die Exponate von Experten des „German Mummy Projects“ der Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim untersucht und in der Folge Bestandteil einer Sonderausstellung, die 2009 auch in Kassel zu sehen war. Wegen des großen Erfolges in deutschen Naturkundemuseen beschritt die Wanderausstellung schließlich internationale Wege.

+ Heimat des Collegiums Carolinum: Das Ottoneum am Steinweg diente einst auch der Ausbildung von Medizinern. © HNA-Archiv

Nun sind die zwei Föten zurück in Kassel und wieder Teil der Dauerausstellung. Weil der Anblick der Mumien nicht jedem Besucher zugemutet werden soll, befinden sie sich in einem separaten Raum. „Ursprünglich war die Kasseler Mumiensammlung noch viel reicher. So gab es hier zum Beispiel Indianermumien“, erzählt Füldner.

Öffnungszeiten: Di, Do, Fr, Sa: 10-17 Uhr, Mi 10-20 Uhr, So 10-18 Uhr.