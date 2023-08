Neuer Betreiber Amicalis will stationäre Pflege auf dem Lindenberg stärken

Von: Kathrin Meyer

Neuer Betreiber des Altenpflegeheims auf dem Kasseler Lindenberg ist die Amicalis GmbH. Der Standort für stationäre Pflege soll gestärkt werden.

Kassel – Im Januar hatte die Convivo-Gruppe Insolvenz anmelden müssen. Auch in Kassel betrieb die Bremer Unternehmensgruppe ein Pflegeheim für ältere Menschen, die Seniorenwohnanlage auf dem Lindenberg im Stadtteil Forstfeld. Ebenfalls Eigentum von Convivo ist ein Gelände am Fasanenhof. Die dortige Immobilie, die ehemals in kommunalem Besitz war, liegt allerdings schon seit vielen Jahren brach.

Seit dem Frühjahr ist die Amicalis Zufrieden Leben GmbH aus Hamburg Eigentümerin der Wohnanlage im Forstfeld. Die Gesellschaft hat mehrere Heime von der insolventen Convivo-Gruppe übernommen. „Wir wollen den Standort auf dem Lindenberg auf jeden Fall weiterführen“, bestätigte Geschäftsführer Michael Beermann jetzt auf Anfrage. Insbesondere die stationäre Einrichtung soll gestärkt werden. „Die Immobilie hat Potenzial“, so Beermann.

Auch die umliegende Parkanlage sei wunderbar. Amicalis wolle das Haus auf Vordermann bringen. Mittlerweile sei man unter anderem schon dabei, die Küche instandzusetzen. Zuletzt sei dort wegen eines Schadens im Gebäude auf Container ausgewichen worden. Langfristig plane man den Dachbereich des Gebäudes am Lindenberg um zehn Betten zu erweitern.

Altenpflegeheim auf dem Kasseler Lindenberg: 92 Plätze, davon 70 belegt

Ursprünglich wollte Convivo auf dem Lindenberg und am Fasanenhof zwei große Wohnparks für Senioren errichten. Mit Neubauten war aber bisher noch nicht begonnen worden. Derzeit hat das Heim noch einen von der Heimaufsicht auferlegten Belegungsstopp. Zuletzt gab es in der Seniorenwohnanlage 92 Plätze. Wegen des Stopps sind aktuell aber nur 70 Plätze belegt, obwohl die Nachfrage nach freien Plätzen nach wie vor groß ist.

Grund für den Belegungsstopp sind laut Beermann ein noch nicht vorhandener Versorgungsvertrag. Der Versorgungsvertrag ist quasi eine Art Lizenz, um eine Pflegeeinrichtung betreiben zu dürfen. Man sei aber aktuell dabei die letzten Formalien zu klären.

Da die bisherige Pflegedienstleitung das Haus vor einigen Wochen verlassen habe, sei man aktuell noch auf der Suche nach einer neuen Besetzung für den Posten. „Es gibt auch Interessenten aus den eigenen Reihen, aber die Weiterbildung dauert 18 Monate, so lange kann man jetzt nicht warten“, sagt Beermann. Er ist aber guter Dinge, dass es bald eine Lösung geben werde. Eine Pflegedienstleitung ist Voraussetzung für das Erfüllen des Versorgungsvertrags.

Altenpflegeheim auf dem Kasseler Lindenberg: „Fast alle wollen bleiben“

Allen Mitarbeitern des Hauses habe man ein Übernahmeangebot machen können. „Fast alle wollen bleiben.“ Auch Neueinstellungen würden zu den bisherigen Konditionen erfolgen, bestätigt der Geschäftsführer.

Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, die den ambulanten Pflegedienst von Convivo betrafen, der unter anderem beim Betreuten Wohnen am Lindenberg und auch am Fasanenhof im Einsatz ist.

„Auch diese Mitarbeiter haben von uns ein Angebot bekommen“, sagt Beermann. Aber auch hier hänge es an der Besetzung der zum aktuellen Zeitpunkt noch vakanten Stelle der Pflegedienstleitung. (Kathrin Meyer)