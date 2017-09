Frau getötet: SEK nimmt Verdächtigen in Kassel fest

Zugriff kurz vor Mitternacht

Kassel/Magdeburg. Ein 36-jähriger Mann, der verdächtigt wird, seine Lebensgefährtin in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) getötet zu haben, wurde am Mittwochabend um kurz vor Mitternacht durch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos in Kassel festgenommen.