Zu wenige Unterbringungsmöglichkeiten: Jugendamt und GWG starten Projekt im Forstfeld

Von: Matthias Lohr

Ein Nestchen für Kleinkinder: In der Steinigkstraße 34 im Forstfeld sollen ab August Kinder bis zu drei Jahren untergebracht werden. © Matthias Lohr

Immer mehr Kinder in Not müssen vom Kasseler Jugendamt untergebracht werden. Bislang gibt es nicht genügend Unterbringungsmöglichkeiten. Das soll sich nun ändern.

Forstfeld – Immer mehr Kleinkinder in Not müssen vom Kasseler Jugendamt untergebracht werden. Laut dem stellvertretenden Amtsleiter Udo Pfingsten gibt es einen steigenden Bedarf „bei der Inobhutnahme von Kleinstkindern“, also von Säuglingen bis zu Kleinkindern. Bislang gibt es in Kassel nicht genügend Unterbringungsmöglichkeiten. Laut Pfingsten fahren Jugendamtsmitarbeiter nachts auch schon mal durch die Stadt, weil sie keine Einrichtung finden oder erst im Kreis fündig werden. Das soll sich nun ändern.

Im Stadtteil Forstfeld starten das Jugendamt und die Wohnungsbaugesellschaft GWG ein neues Unterbringungsprojekt. Bis zum 1. August soll in der Steinigkstraße 34 ein sogenanntes Nestchen eingerichtet werden, eine Wohngruppe für Kinder bis zu drei Jahren. Mit einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung sollen die Mädchen und Jungen ein geschütztes Zuhause finden.

Danach sollen in Häusern nebenan weitere Angebote der Jugendhilfe entstehen, so etwa betreutes Jugendwohnen für 16- bis 18-Jährige. Insgesamt könnten es 24 Plätze werden. 20 Fachkräfte sollen dort arbeiten. Bis zu acht bislang vermietete Wohnungen der GWG werden dafür umgewidmet. Laut GWG-Geschäftsführer Uwe Gabriel hat man für das Projekt das „Idealobjekt“ gefunden, wie er jüngst im Ortsbeirat erklärte, wo das Projekt vorgestellt wurde.

Ortsvorsteher Sascha Gröling (SPD) lobt die Initiative als „sehr integrativ“. Auch ihm macht Angst, dass die Unterbringung von Kleinkindern ein zunehmendes Problem ist.

Der Standort des Projekts © HNA Grafik

Die im Forstfeld aufgenommenen Kinder werden dann auch dort in die Kita oder Schule gehen. „Es ist, als würde eine Familie in den Stadtteil ziehen“, sagt Pfingsten, der im Jugendamt die Abteilung Auguste-Förster-Erziehungshilfen leitet, wo man Hilfen für bedürftige Kinder leistet – ein städtisches Waisenhaus gibt es nicht mehr. GWG-Geschäftsführer Gabriel ist sich sicher, dass „der Stadtteil und das Stadtbild“ von dem neuen Angebot profitieren werden. Wichtig für das Projekt seien auch die Außenanlagen, damit die Kinder „die Jahreszeiten erleben können“.

Zudem soll das Gebäude Steinigkstraße 34 nicht weiß bleiben. Graffiti-Sprayer werden es demnächst bunt gestalten. Es wird dann ebenso ein Farbtupfer im Quartier sein wie das Haus wenige Hundert Meter entfernt in der Windhukstraße, an dem seit Jahren Graffiti-Kunst zu sehen ist.

Dort werden seit 2016 Kinder aus Kriegsgebieten untergebracht. Mittlerweile leben die Flüchtlinge aus Somalia und Afghanistan in dem Haus zusammen mit Kindern aus Kassel. „Sie verstehen sich prima und sollen voneinander lernen“, sagt Pfingsten.

Die stellvertretende Ortsvorsteherin Sylvia Hildebrandt (parteilos) begrüßt die Einrichtungen. Sie erinnerte aber auch an die mangelnde Infrastruktur für Familien im Forstfeld: „Wir haben keinen Kinderarzt, keinen Logopäden, wir haben nichts und müssen immer in andere Stadtteile fahren.“ Pfingsten versprach Unterstützung: „Wir überlegen, ob wir irgendetwas supporten können.“ (Matthias Lohr)