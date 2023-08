Porsche brennt komplett aus: Zwei Verletzte nach Unfall in Kassel

Von: Florian Hagemann

Schwerer Unfall auf der Ochshäuser Straße in Kassel am Donnerstagabend. Ein Porsche brennt aus, die beiden Insassen können durch die Hilfe von Passanten gerettet werden.

Kassel – Zu einem schweren Unfall mit einem Porsche ist es am späten Donnerstagabend (3. August) in Kassel gekommen. Wie die Polizei berichtet, ereignete er sich gegen 23 Uhr – vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit. Der Fahrer verlor zumindest die Kontrolle über das Auto, das auf der Ochshäuser Straße unterwegs war. Das Fahrzeug überschlug sich und geriet in der Folge in Brand.

Die beiden Fahrzeuginsassen, eine 25-Jährige aus Baunatal und ein 27-Jähriger aus Kassel, wurden bei dem Unfall verletzt. Die Feuerwehr berichtet, dass sich eine der beiden Personen sogar schwer verletzt habe. Durch die Hilfe von Ersthelfern, teilt die Feuerwehr weiter mit, hätten die Insassen aus dem Fahrzeug gerettet werden können, bevor das Fahrzeug komplett in Flammen stand.

Schwerer Unfall auf der Ochshäuser Straße: Zwei Menschen wurden aus dem Porsche befreit. © Feuerwehr/nh

Schwerer Unfall in Kassel: Zwei Menschen aus brennendem Porsche gerettet

Die Feuerwehr habe kurz nach 23 Uhr ein entsprechender Notruf erreicht. In dem verunfallten Auto sollten noch zwei Personen eingeklemmt sein und der Wagen würde zu brennen beginnen, so die Meldung. Daraufhin seien unmittelbar der Rüstzug der Berufsfeuerwehr der Feuerwache 1 und mehrere Einheiten des Rettungsdienstes alarmiert worden.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Unfallstelle eingetroffen seien, hätten Ersthelfer die zwei Verletzten bereits aus dem Fahrzeug befreit gehabt und damit wohl das Leben der beiden gerettet. Der Porsche und ein daneben parkendes Auto hätten nämlich bei Eintreffen der Feuerwehr bereits komplett in Flammen gestanden. Die Verletzten seien sofort durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in Kasseler Krankenhäuser transportiert worden. Die Feuerwehr habe währenddessen den Brand der zwei Fahrzeuge abgelöscht.

Während der Einsatzmaßnahmen war die Ochshäuser Straße im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt. Zu Unfallursache ermittelt die Polizei. (Florian Hagemann)

