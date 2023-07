Unbekannte legen Feuer vor Reihenhaus im Kasseler Stadtteil Forstfeld

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Unbekannte haben einen Brand vor einem Reihenhaus im Stadtteil Forstfeld gelegt. © Jonas Walzberg/Imago

Zu einem Brand vor einem Reihenhaus in der Steinigkstraße/Ecke Payerstraße (Forstfeld) mussten Polizei und Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag gegen 2.30 Uhr in den Kasseler Stadtteil Forstfeld ausrücken.

Ein Anwohner aus einem benachbarten Haus war auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr alarmiert, während er sofort Löschversuche unternahm, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake. Eine größere Ausbreitung des Brandes bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte so zwar verhindert werden, allerdings wurden ein Fenster und ein Fallrohr des Gebäudes beschädigt. Auch die Wärmedämmung an der Fassade des derzeit unbewohnten und im Umbau befindlichen Hauses war durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden.

Polizei schätzt Gesamtschaden auf 5000 Euro

Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 5000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen der eingesetzten Streife des Polizeireviers Ost spricht alles dafür, dass der oder die unbekannten Täter vor dem Haus liegendes Baumaterial wie Holzpaletten und Styroporplatten vorsätzlich angezündet haben, so die Polizeisprecherin

Die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kriminalpolizei geführt. Zeugen, die am Tatort in der Steinigkstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen. (use)