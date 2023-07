Feuer an neuer Einrichtung für Säuglinge: War es ein Anschlag?

Von: Matthias Lohr

Hier sollten ab Anfang August Säuglinge und Kleinkinder betreut werden: In der Nacht zum Donnerstag wurde die Jugendhilfeeinrichtung in der Steinigkstraße durch ein wohl vorsätzlich gelegtes Feuer beschädigt. © Matthias Lohr

Ein Feuer hat an einer neuen Jugendhilfeeinrichtung für Säuglinge und Kleinkinder im Stadtteil Forstfeld hohen Schaden verursacht. Könnte es ein Anschlag gewesen sein?

Kassel – Die Pressemitteilung, die die Wohnungsbaugesellschaft GWG kurz vor dem Wochenende verschickte, war mit einer dramatischen Überschrift versehen: „Brandanschlag an der Steinigkstraße 34“. An der Adresse im Kasseler Stadtteil Forstfeld wollte die GWG Anfang August mit dem Jugendamt der Stadt ein Unterbringungsprojekt starten. In dem sogenannten Nestchen sollte eine Wohngruppe für Kinder bis zu drei Jahren mit einer Rund-um-die-Uhr-Betreuung eingerichtet werden. Der Termin ist nicht einzuhalten, weil durch ein Feuer in der Nacht auf Donnerstag 25 000 Euro Sachschaden entstand.

In der Pressemitteilung wird Jugenddezernentin Nicole Maisch mit dem Satz zitiert: „Die sinnlose Zerstörung trifft einen Schutzraum für die Schwächsten und Hilflosesten unserer Gesellschaft.“ In der Tat macht es sprachlos, wenn es tatsächlich einen Brandanschlag auf das Projekt gegeben haben sollte – etwa um dieses zu verhindern.

Die Einrichtung wird dringend gebraucht, wie der stellvertretende Jugendamtsleiter Udo Pfingsten Ende Juni im Ortsbeirat erklärt hatte, denn es gebe einen steigenden Bedarf „bei der Inobhutnahme von Kleinstkindern“ – also von Säuglingen bis zu Kleinkindern. In Kassel fehlen für diese Gruppe Unterbringungsmöglichkeiten.

Laut Polizei spricht einiges dafür, dass das vor dem bislang unbewohnten Haus liegende Baumaterial wie Holzpaletten und Styroporplatten in der Nacht zu Donnerstag vorsätzlich angezündet wurde. Ein Nachbar hatte gegen 2.30 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert.

Ein anderer Nachbar zeigt sich am Samstag ratlos. Er kann sich nicht vorstellen, dass es ein gezielter Brandanschlag gegen die Einrichtung war, die langfristig durch ein betreutes Jugendwohnen für 16- bis 18-Jährige erweitert werden soll. Es könne auch ein „Dummer-Jungen-Streich“ gewesen sein.

Die Folgen sind so oder so gravierend. Nicht nur die gerade erst vom Graffiti-Kollektiv KolorCubes bunt und witzig gestaltete Fassade muss teilweise wiederhergestellt werden, auch die Räumlichkeiten müssen wegen der starken Rauchentwicklung renoviert werden: GWG-Geschäftsführer Uwe Gabriel erklärt: „Wir werden die Schäden schnellstmöglich beseitigen, um das neue und sichere Zuhause für die Kleinsten unserer Gesellschaft zu schaffen.“

Auch Ortsvorsteher Sascha Gröling (SPD) weiß nicht, ob der Vorfall als Anschlag zu werten ist: „Mit Spekulationen sollte man vorsichtig sein. Wenn es ein Anschlag war, wäre das jedoch dramatisch.“ (Matthias Lohr)