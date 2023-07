Anwohner klagen über Verkehr an Ochshäuser Straße: „Wir gehen hier zugrunde“

Von: Matthias Lohr

Viel befahren: Vor allem der Lkw-Verkehr auf der Ochshäuser Straße im Stadtteil Forstfeld hat laut Anwohner Emil Dente zugenommen. Er wünscht sich Tempo 30. © Matthias Lohr

Anwohner im Stadtteil Forstfeld klagen über die Verkehrsbelastung auf der Ochshäuser Straße und fordern Tempo 30 wie in Lohfelden. In Kassel ist dies bislang jedoch nicht möglich.

Forstfeld – Den Balkon seiner Wohnung an der Ochshäuser Straße kann Emil Dente nicht mehr nutzen. Seit 2011 lebt der Rentner mit seiner Frau in einer Mietwohnung an der viel befahrenen Straße, die durch das Forstfeld nach Lohfelden führt. So schlimm wie jetzt sei es mit dem Verkehrslärm noch nie gewesen, klagt der 80-Jährige. Vor allem der Lkw-Verkehr durch die Firma Bode und das Gewerbe an der Lilienthalstraße habe zugenommen: „Wir gehen zugrunde hier. Es muss etwas gemacht werden.“

Dente hätte einige Vorschläge: Auf der Ochshäuser Straße sollte Tempo 30 eingeführt werden, so, wie es auch auf der anderen Seite der Autobahn 7 in Lohfelden gilt, wo der Weg Ochshäuser Dorfstraße heißt. Wenn das nicht geht, wünscht sich Dente wenigstens Tempo 40. Und es sollten zwei Blitzer aufgestellt werden, denn: „Die rasen hier wie die Irren.“ Mit seiner Frau will er einfach wieder in Ruhe auf dem Balkon sitzen können.

Dem Ortsvorsteher Sascha Gröling schildert er regelmäßig seine Situation. Im Ortsbeirat wurde das Thema mehrfach erörtert, wie der SPD-Politiker sagt: „Was wir machen konnten, haben wir gemacht.“ Wie auch andere Kommunalpolitiker weiß Gröling, dass der Handlungsspielraum für Kommunen bei einer Senkung der Höchstgeschwindigkeit begrenzt ist.

Bei der Stadt heißt es, dass eine Abweichung von Tempo 50 auf klassifizierten Straßen wie der Ochshäuser nur in besonderen Fällen möglich ist – etwa wenn unmittelbar an der Straße Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Alten- und Pflegeheime oder Krankenhäuser liegen. Laut einem Sprecher sei es auch nicht vorgesehen, Tempo 40 anzuordnen.

Ob der Verkehr tatsächlich zugenommen hat, kann man im Rathaus nicht sagen. Die letzte Verkehrszählung fand 2019 statt. Zwar meldete die Polizei im Jahr 2020 den Knotenpunkt Ochshäuser Straße /Lilienthalstraße als „Unfallhäufungsstelle“, wie es im Beamtendeutsch heißt, aber in den Jahren danach eben nicht mehr.

Auch die Bedingungen für das Aufstellen von festen Blitzern, wie es sich Anwohner Dente wünscht, sind laut der Stadt nicht gebeben: Die Auswertung der mobilen Geschwindigkeitsmessungen begründet laut einem Stadtsprecher hier „derzeit keine dauerhafte Messstelle“.

In Lohfelden gilt immerhin in einem kleinen Abschnitt Tempo 30. In diesem liegen der Kindergarten Ochshausen und die alte Schule, in der „mehrere Vereine viel Kinder- und Jugendarbeit“ betreiben, wie Bürgermeister Uwe Jäger (SPD) erklärt. Zudem sagt er, „dass die Situation an dieser engen und unübersichtlichen Örtlichkeit mit dem erheblichen Verkehrsaufkommen nur mit Tempo 30 zu bewältigen ist“.

Auf Kasseler Seite ist die Ochshäuser Straße breiter und weniger kurvig. Trotzdem könnte in Zukunft auch hier Tempo 30 vielleicht möglich sein. Das gerade vom Bundeskabinett verabschiedete Straßenverkehrsgesetz soll es Kommunen leichter machen, Tempo 30 auszuweisen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßt das. Im Kasseler Rathaus will man sich zu den neuen Möglichkeiten bislang nicht äußern. (Matthias Lohr)