Für den schönsten Tag im Leben

Stefan und Sabine Bethke begleiten Eheschließungen bereits seit vielen Jahren mit der Kamera – und das nicht nur in Kassel, sondern in der gesamten Region. Ob klassische Porträts vom Brautpaar, Bilder von der Trauungszeremonie, originelle Gruppenfotos oder eine Reportage, die den gesamten Hochzeitstag dokumentiert: Die Möglichkeiten der Hochzeitsfotografie sind vielfältig. Eine besonders schöne Erinnerung an den schönsten Tag im Leben ist sicher auch ein aufwendig gestaltetes Fotobuch. Bei einer persönlichen Beratung stellt das Team von Foto Bethke gern verschiedene Kombi-Pakete vor, die ganz auf die Vorstellungen des Brautpaars zugeschnitten sind. (pdf)