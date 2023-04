Staatsschutz in Kassel ermittelt: Fotos von Polizisten und Rechtsextremen?

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Gegen zwei Beamte des Polizeipräsidiums Nordhessen sind Disziplinarverfahren eingeleitet worden.

Zwei Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Nordhessen sollen Fotos auf Social-Media-Plattformen veröffentlicht haben, die sie mit Mitgliedern der rechtsextremen Szene im privaten Umfeld zeigen. Gegen beide Beamte hat die Behörde nun ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Kassel - Durch eine „Outing-Aktion“ der linksextremistischen Szene sei der Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums zunächst am Montag vergangener Woche ein Social-Media-Post bekannt geworden, der einen Polizeibeamten und einem Rechtsextremen nach einem gemeinsamen Boxtraining zeigt, teilt Polizeisprecher Dirk Bartoldus mit. Laut Antifa soll diese Person der rechtsextremistischen Szene in Nordhessen angehören. Das Foto habe der Polizist offenbar selbst Ende 2021 im nicht dienstlichen Kontext bei Facebook veröffentlicht.

Nach Bekanntwerden des Sachverhalts habe das Polizeipräsidium Nordhessen unmittelbar ein Disziplinarverfahren wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Wohlverhaltenspflicht nach dem Beamtenstatusgesetz gegen den Beamten eingeleitet, so der Sprecher. Der Polizist sei zunächst von seinen Aufgaben bei der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg entbunden worden und nehme derzeit eine andere Tätigkeit im Bereich des Präsidiums wahr.

Gleichzeitig sei aufgrund des „Outings“ seitens des Polizeipräsidiums Nordhessen eine Gefährdungslagebewertung für den Polizisten eingeleitet worden. Der Mann habe nun Angst vor Repressalien aus der linksextremen Szene. Es werde jetzt zum Beispiel vermehrt Streife vor seiner Wohnanschrift gefahren, so Bartoldus.

Bis zum Ausgang des Disziplinarverfahrens gelte auch bei Polizeibeamten die Unschuldsvermutung, sagt Konrad Stelzenbach, Präsident des Polizeipräsidiums Nordhessen. Gemeinsam mit dem betroffenen Beamten werde man den Sachverhalt daher „vorurteilsfrei, sachgerecht und sorgfältig“ prüfen. Gleichwohl müsse sowohl beruflich als auch privat das Verhalten von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die ihr Beruf einfordere, so Stelzenbach. „Denn so etwas schadet massiv dem Ansehen der Polizei und dem Vertrauen, welches die Bürgerinnen und Bürger in uns setzen.“

Damit sich so ein Geschehnis nicht wiederhole, sollen die Polizeibeamten im Hinblick auf Extremismusresilienz weiter gestärkt und über die bewussten Strategien und Erscheinungsformen der Rechtsextremisten weiter aufgeklärt werden. „Wir werden alles daransetzen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen Extremisten nicht auf den Leim gehen“, so Stelzenbach.

Im Zuge der Ermittlungen habe der Staatsschutz ein weiteres Foto im Internet entdeckt, das einen anderen Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Nordhessen in seiner Freizeit mit zwei Personen zeigt, wovon zumindest eine der rechtsextremistischen Szene angehören soll, so der Sprecher.

Dieser Beamte, der bei der Polizeidirektion Kassel beschäftigt gewesen ist, befinde sich aber nicht mehr im Dienst. Er wurde wegen eines anderen Strafverfahrens bereits suspendiert. Das bereits gegen ihn bestehende Disziplinarverfahren gegen ihn sei aufgrund des Fotos ausgedehnt worden. Zudem laufe ein Strafverfahren gegen den Mann, zu dem die Polizei keine näheren Angaben macht. (use)