Fragenflirt hilft bei der Liebe

Im Alltag gestaltet sich das Finden des richtigen Partners mitunter schwierig. Hier hilft die neue Online-Plattform Partner.HNA.de: Sie bringt Singles und Suchende zusammen, stellt Kontakte her und ermöglicht ein entspanntes Kennenlernen.

Partner.HNA.de unterscheidet sich dadurch von anderen Dating-, Flirt- und Freundschaftsportalen, dass Menschen aus einer bestimmten Region zusammengebracht werden – wodurch ein persönliches Kennenlernen immer im Bereich des geographisch Möglichen liegt.

Regionale Partnersuche mit HNA-Portal

Vor einem möglichen Treffen steht jedoch zunächst ein umfangreicher „Fragenflirt“. Dieser basiert auf fast 1000 Fragen in neun Kategorien, um anderen einen Eindruck von sich zu bieten und natürlich auch einen des Gegenübers zu erhalten. Übrigens: Jede Neuanmeldung und alle auf der Plattform eingestellten Bilder werden durch eine eigene Redaktion geprüft und freigegeben – weitere Maßnahmen dieser Art schützen auch vor unerwünschter Werbung. Umgesetzt wurde Partner.HNA.de mit dem Dating-Netzwerk Icony, das auf mittlerweile 16 Jahre Erfahrung in diesem Be- reich zurückblicken kann. Sie wollen die Kontaktsuche einmal ausprobieren?

Unter www.Partner.HNA.de können Sie sich kostenlos anmelden.