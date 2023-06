Dorothée Sachse leitet die Arbeitsagentur Kassel

Als Quereinsteigerin zur Chefin von 1000 Mitarbeitern in Kassel

Sie führt die zweitgrößte Arbeitsagentur in Hessen: Dorothée Sachse, 37, ist die neue Chefin von 1000 Mitarbeitern im Agenturbezirk Kassel.

Kassel – Nordhessen ist für die gebürtige Dresdenerin keine unbekannte Region, denn sie arbeitete bereits in der Arbeitsagentur Korbach. Über die Position der Geschäftsführerin des Jobcenters Limburg-Weilburg kam sie wieder zurück nach Nordhessen.

Seit dem 1. Mai ist sie offiziell in Kassel im Amt. Und da der Tag der Arbeit ein Feiertag ist, ist Dorothée Sachse an diesem Tag umgezogen, „nach Kassel, das nach Potsdam die zweitgrünste Stadt Deutschlands ist“. Sie liebt die Natur, das Wandern, Radeln, Tretbootfahren. Selbst wenn sie aus den großen Fenstern ihres Büros im vierten Stock der Arbeitsagentur blickt, dann hat sie das Grün der hohen Bäume am Rand der Nordstadt vor Augen.

Große Aufgaben warten dort auf sie und ihre Mitarbeitenden: Digitalisierung und demografischer Wandel haben unmittelbare Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Eine gute Beratung der Arbeitsmarktexperten sei sehr wichtig, nicht nur für Jobwechsler, Berufsaufsteiger und Schwerbehinderte, „wir gestalten Bildungs- und Erwerbsbiografien, aber auch Lebensbiografien. In diesem Zusammenhang nennt sie auch ihr Lebensmotto: „Jeder Tag ist ein Schultag, und wir sollten unseren Wissensdurst am Leben halten.“ Denn das Leben, auch das Arbeitsleben, sei ein ständiges Lernen, und das erfordere Mut, Kreativität und Herzblut. Das alles hat sie bewiesen, als sie vor acht Jahren die Branche gewechselt hat.

Dorothée Sachse hat Germanistik als Fremdsprache in Jena studiert. Sechs Jahre lang war sie für den Deutschen Akademischen Austausch-Dienst in Großbritannien und hat als wissenschaftliche Mitarbeiterin an Universitäten in Nottingham, Warwick und Birmingham gelehrt, insbesondere deutsche Sprache und Kultur.

Das Führen und Begleiten von jungen Menschen hat ihr besonders Spaß gemacht. „Und dann habe ich die größte deutsche Bundesbehörde Arbeitsagentur als Arbeitgeber für mich entdeckt.“ Als Quereinsteigerin wurde sie Trainee im Führungskräfte-Nachwuchsprogramm und kam schließlich über mehrere Leitungsfunktionen zum Vorsitz der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Kassel. „Das ist ein großes Haus, da kann man viel bewegen.“

Neben ihrer Naturverbundenheit schätzt sie das Leben und die Vorzüge einer Großstadt, insbesondere das kulturelle Angebot. Aber wenn sie die Wahl zwischen Theater und Musical hätte, würde sie sich für Musical entscheiden. Das erinnert sie immer an ihre Zeit in England. Sie sagt: „Der König der Löwen ist mein Lieblingsmusical, da war ich so oft drin.“ Die Musicalmelodien haben es ihr so angetan, dass sie sie mittlerweile auf der Ukulele spielen kann. Das hat sie sich selbst beigebracht, Unterricht hatte sie nur als Kind am Klavier.

Von ihrer Begeisterung für Musicals zieht die Behördenleiterin sogleich eine Querverbindung zur Arbeitsagentur: „Akustiker, Kostümbildner, Bühnentechniker, Servicekräfte, Darsteller – so viele Professionen müssen Hand in Hand arbeiten, damit der Zuschauer nach der Vorstellung rausgeht und sagt: Was für ne Show!“ Und ähnlich soll es auch den Menschen nach der Beratung in der Arbeitsagentur gehen: „Auch wenn sie es nicht erwartet hätten, sollen sie aus der Tür gehen und denken: Die Beratung bringt mich weiter.“ Und das ist das klare Ziel: „Wir müssen die Menschen gut in Arbeit bringen, weil wir eine florierende Wirtschaft brauchen, damit wir unseren Lebensstandard halten können“, sagt Sachse.

Sie arbeitet als Sächsin in Hessen, das ist noch kein Witz, aber ein Wortwitz liegt quasi auf der Hand – den hat sie bislang erst ein Mal gehört, sagt Dorothée Sachse. Als ihr Vorgänger Detlef Hesse sie während der Übergangszeit mal durchs Haus führte, sagte eine Berufsberaterin: „Dann folgt ja Frau Sachse auf Herrn Hesse.“ (Claudia Feser)