Feuer in Werkstatt gelegt: Zwei Frauen stoppen Brandstifter in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Das Kabel wurde fachmännisch durchtrennt. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Zwei Frauen verhindern am Donnerstagnachmittag in der Mönchebergstraße (Fasanenhof) in Kassel durch ihr gedankenschnelles Handeln einen Gebäudebrand.

Kassel - Die Anwohnerinnen waren laut Polizeisprecherin Ulrike Schaake gegen 17 Uhr auf einen Mann aufmerksam geworden, der an einem zweistöckigen Gebäude eine Scheibe zu einer Hobbywerkstatt im Erdgeschoss eingeschlagen hatte und anschließend am Fenster Feuer legte, indem er Unrat ansteckte. Während der Täter weiter Äste in das immer größer werdende Feuer nachlegte, eilten die Frauen zu ihm, sprachen den Mann an und begannen, mit einem Feuerlöscher und Wasser den Brand zu löschen.

Dadurch habe ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude, das im Obergeschoss bewohnt wird, verhindert werden können, bis die hinzugerufene Feuerwehr die Nachlöscharbeiten übernahm. Lediglich am Fenster der Werkstatt, in der sich zur Tatzeit niemand aufhielt, entstand Schaden in Höhe von 2500 Euro.

Die Polizei konnte den verwirrt wirkenden 44-Jährigen, der das Feuer gelegt hatte, festnehmen. Nach Einschätzung der Beamten wäre das Haus aufgrund der Holzbestände in der Werkstatt bei einer nur marginal späteren Feststellung und ohne das Einschreiten der Zeuginnen in Vollbrand geraten.

Gegen den 44-jährigen Mann wird nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt. Da die psychische Verfassung des festgenommenen Tatverdächtigen bei der Tat eine Rolle gespielt haben könnte, prüfen die Ermittler der Kripo, ob der 44-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wird. Die Ermittlungen dauern an. (use)

