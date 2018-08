Wegen Hitze: Kasseler Grüne fordern längere Öffnungszeiten für Freibäder 

Kassel. Dieter Beig, Fraktionsvorsitzender der Grünen, regt an, die Kasseler Freibäder wegen der Hitze bis 22 Uhr zu öffnen. Die Städtischen Werke haben auf die Forderung reagiert.

Jeder sucht derzeit nach Abkühlung. Auch Dieter Beig, Fraktionsvorsitzender der Kasseler Grünen. „Die Hitzewelle macht erfinderisch: Allerorten versuchen die Menschen, ihre körperlichen und geistigen Aktivitäten in die Morgen- und Abendstunden zu organisieren“, stellt Beig in einer Pressemitteilung „schwitzend“ fest. „Auch ich habe meinen Schreibtisch in den Keller verlegt.“ Die Grünen regen daher an, die Öffnungszeiten der Freibäder, wie auch beim Auebad, zumindest an einigen Tagen auf 22 Uhr auszudehnen, um den Kasseler Bürgern Abkühlung zu verschaffen. „Diesen Genuss sollten wir uns in den lauen Sommernächten auch in allen drei Bädern bis 22 Uhr gönnen“, sagt Beig, der regelmäßig in Wilhelmshöhe schwimmen geht.

Freibäder in Kassel: „Überstunden ohne Ende“

+ Ins kühle Nass: Das Freibad Wilhelmshöhe ist bei der Hitze sehr beliebt. Auch Luca (17 Jahre), Greta (16 Jahre), Nick (16) und Melanie (16 Jahre, alle aus Kassel) haben Spaß. © Archivfoto: Pia Malmus/nh Diesen Wunsch werden ihm die Städtischen Werke nicht erfüllen können. „Unsere Mitarbeiter schieben jetzt schon Überstunden ohne Ende, jeden Tag zwei bis drei. Und das sechs Tage in der Woche“, sagt Pressesprecher Ingo Pijanka. Aufgrund der Hitze habe man die Öffnungszeiten der Freibäder ohnehin schon von 19 auf 20 Uhr ausgeweitet. Wenn die Bäder bis 22 Uhr offenblieben, dann müssten die Mitarbeiter mitunter bis Mitternacht bleiben. „Das würde auch zu arbeitsrechtlichen Problemen führen“, sagt Pijanka.

Denn wenn die Freibäder für das Publikum schließen, dann ist für die Mitarbeiter noch lange nicht Schluss. Sie müssten den Müll vom Gelände beseitigen, die Sanitäranlagen reinigen, die Filter spülen und die Abrechnung machen. Wenn die Bäder tagsüber voll sind, wie das zurzeit überall der Fall ist, dauerten die Arbeiten entsprechend länger.

Und wenn morgens um 7 Uhr die Freibäder in Harleshausen und Wilhelmshöhe öffneten, dann habe die Frühschicht für die Mitarbeiter, die alles vorbereiten müssen, bereits eine Stunde früher begonnen. In den beiden Freibädern wird in zwei Schichten, im Auebad, das innen täglich bis 22 Uhr geöffnet hat, in drei Schichten gearbeitet.

Pijanka weist zudem darauf hin, dass es derzeit kein Fachpersonal auf dem Markt gibt. Das zeigt das Beispiel aus Grebenstein, wo das Freibad in dieser Woche geschlossen bleibt, weil der Bademeister krank ist und die Gemeinde keinen Ersatz findet.

Städtische Werke können nicht mehr ausbilden

+ Das Freibad Wilhelmshöhe landete bei einem Freibad-Ranking landesweit auf Platz 1 und bundesweit auf Platz 27. © Archivfoto Andreas Fischer/nh Die Städtischen Werke könnten auch nicht mehr Fachangestellte für Bäderbetriebe ausbilden, sagt Pijanka. Man könne die Menschen ja nicht nur im Sommer einstellen, wenn es besonders heiß ist. „Was sollen die dann den Rest des Jahres machen?“ Neben den 55 festen Stellen, die es in der Bädersparte (mit vier Bädern) gibt, habe man auch über 20 Saisonkräfte, die sich zum Beispiel um die Reinigung und die Kasse kümmerten. Diese Personen dürften natürlich nicht allein Aufsicht am Becken machen.

Was die Angestellten in den Bädern seit Wochen bei dieser Hitze leisteten, sei enorm, sagt Pijanka. „Wir haben tolle Mitarbeiter. Noch längere Öffnungszeiten würde aber ihre Kräfte überschreiten.“ Man dürfe nicht vergessen, dass die Mitarbeiter sich bei 36 Grad nicht einfach im Becken abkühlen könnten.