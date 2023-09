Freibäder in Kassel bleiben länger geöffnet

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Volle Becken: Besonders zu Beginn der Hitzewelle suchten viele Menschen eine Abkühlung in den Kasseler Freibädern, hier im Auebad. © Dieter Schachtschneider

Die Freibadsaison in Kassel wird um einige Tage verlängert. Sie bleiben bis zum 6. September offen.

Eigentlich sollten die beiden Freibäder in Bad Wilhelmshöhe und in Harleshausen sowie der Außenbereich des Auebads am Sonntag, 3. September, zum letzten Mal geöffnet werden.

Jetzt kann drei Tage länger geschwommen, geplanscht, gesprungen und gerutscht werden. Da die Wetterprognose für Anfang nächster Woche gut sei (es soll sonnig und wieder wärmer werden), habe man sich entschieden, die Freibäder zumindest bis Mittwoch, 6. September, geöffnet zu lassen, so Ingo Pijanka, Sprecher der Städtischen Werke, am Donnerstag auf Anfrage. Ob es danach eine weitere Verlängerung der Verlängerung gebe, werde nächste Woche entschieden.