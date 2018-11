Freie evangelische Gemeinde in Kassel trauert um Pastor Reinhard Schröder

Kassel. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist am 31. Oktober Pastor Reinhard Schröder gestorben. Er starb nach langer Krankheit im Alter von 60 Jahren.

Der in Schalksmühle in Nordrhein-Westfalen geborene Reinhard Schröder war seit 1986 als Pastor für die Freie evangelische Gemeinde in Kassel tätig.

Früh hatte er die Freie evangelische Gemeinde (FeG) als seine geistliche Heimat kennengelernt. Nach dem Abitur erlernte er den Beruf des Industriekaufmanns, bevor er seine Berufung erkannte, Prediger des Evangeliums zu sein. Nach seinem Studium am Theologischen Seminar in Ewersbach kam er 1986 gemeinsam mit seiner Frau Birgit nach Kassel, um als Pastor in der Freien evangelischen Gemeinde zu arbeiten.

Insgesamt 32 Jahre lang engagierte er sich innerhalb der wachsenden Gemeinde in der Kurhausstraße, war Mitgründer der FeG Kassel-Ost, engagierte sich deutschlandweit in Gremien der FeG, sowie im Arbeitskreis christlicher Kirchen (ACK) und der evangelischen Allianz Kassel. „Ihm war es wichtig, über die Grenzen der eigenen Gemeinde hinaus vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen“, sagt über ihn sein Kollege in Kassel, Pastor Stephan Richter.

Im März 2010 hatte Schröder mit der Gemeinde in Kassel hundertjähriges Bestehen der FeG gefeiert. Die Bezeichnung Frei steht bei den rund 400 bewusst als Christen lebenden Mitgliedern für die freie Entscheidung des Einzelnen zum Glauben, zur Gemeinde und zur Mitarbeit.

Lisanne Schöner von der Gemeindeleitung der FeG Wilhelmshöhe äußert sich über Pastor Reinhard Schröder: „Mit seiner geistlichen Klarheit und der Freude an der Weitergabe von Gottes Wort, hat er die Gemeinde stark mitgeprägt und vielen Menschen in allen Generationen Orientierung, Ermutigung und Weite gegeben.“

Stephan Richter sagt: „Wir sind dankbar für die vielen Segensspuren, die er durch seinen treuen und engagierten Dienst gewirkt hat. Sein Leben und sein Dienst waren geprägt von einer großen Freude an Jesus Christus und einer tiefen Liebe zur Gemeinde.“

Pastor Schröder hinterlässt seine Ehefrau. Die Trauerfeier findet am Samstag, 10. November, 12 Uhr, im Jesus-Centrum Kassel, Mendelssohn-Bartholdy-Straße 27, statt. Die Angehörigen bitten darum, zum Abschied nur eine einzelne Blume mitzubringen.