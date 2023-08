Große Freude: Junger Rüde wird innerhalb kurzer Zeit aus Tierheim in Kassel abgeholt

Von: Jacob von Sass

Ein junger Rüde wird von der Polizei in das Tierheim Wau-Mau-Insel nach Kassel gebracht. Noch am selben Tag holen die Besitzer das Tier ab.

Kassel – Der blanke Horror für alle Hundehalter: Das eigene Tier entläuft und ist auf einmal nicht mehr auffindbar. So oder so ähnlich muss es jetzt den Besitzern des jungen Doggen-Mix-Rüden Caesar gegangen sein. Der circa fünf bis sechs Monate alte Hund wurde am Mittwoch (2. August) von der Polizei in das Tierheim Wau-Mau-Insel in Kassel gebracht. Zuvor soll er einige Stunde in der Nähe des VW-Werks in Baunatal herumgeirrt sein.

Junger Rüde innerhalb kurzer Zeit aus Tierheim in Kassel abgeholt: Facebook hilft bei der Suche

Da das junge Tier nicht gechippt war, veröffentlichte das Tierheim einen Post auf seiner Facebook-Seite. Schnell wurden etliche Nutzer auf das traurige Schicksal von Caesar aufmerksam und teilten den Aufruf mehr als 800 Mal in dem sozialen Netzwerk. Auch kommentierten die Leute fleißig. So schrieb Anja Freund: „So ein hübscher Kerl muss doch vermisst und gesucht werden. Ist geteilt.“ Eine Mitarbeiterin des Tierheims sagt zu dem Beitrag: „Die Posts auf unserer Facebook-Seite helfen oft bei der Suche nach den Besitzern. Viele denken überhaupt nicht darüber nach, bei einem Verlust beim örtlichen Tierheim nachzufragen. So machen wir sie darauf aufmerksam.“

Junger Rüde kann noch am Tag seines Auffindens aus dem Tierheim in Kassel abgeholt werden

Auch im Fall von Caesar war der Aufruf im Internet eine gute Idee der Wau-Mau-Insel. Noch am selben Tag meldeten sich die Halter des Hundes bei dem Tierheim in der Schenkebier Stanne 20. „Am Mittwochabend riefen die Besitzer bei uns an und so konnten sie Caesar gleich abholen. Sie hatten den Beitrag auf unserer Facebook-Seite gesehen und sind dadurch über seinen Aufenthaltsort informiert worden“, so die Mitarbeiterin der Wau-Mau-Insel.

Eine Geschichte mit Happy End: Der junge Rüde Caesar wurde noch am Tag seines Auffindens von seinen Besitzern im Tierheim Wau-Mau-Insel abgeholt. © Tierheim Wau-Mau-Insel

Weiter berichtet die Mitarbeiterin: „Es war zwar schon spät als er bei uns abgeholt wurde, aber wir freuen uns natürlich über jedes Tier, was Zuhause in seinem eigenen Körbchen schlafen kann.“ Jetzt müsse Caesar allerdings erst einmal zum Tierarzt, da er gesundheitlich etwas angeschlagen sei und Probleme mit seinen Augen habe. (Jakob von Sass)

