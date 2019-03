"Was wollen diese Wänste?" Darum machen die "Fridays for future"-Proteste manche so wütend

Am Freitag demonstrierten mehr als 2000 Schüler in Kassel.

Zwei Drittel der Deutschen unterstützen die "Fridays for future"-Proteste für den Klimaschutz. Zugleich schlägt den protestierenden Schülern Hass entgegen. Fühlen sich die Wutbürger ertappt?

Die "Fridays for Future"-Proteste haben gezeigt, dass viele Menschen sehr wütend sind - allerdings nicht darauf, dass wir die Welt gerade an die Wand fahren, sondern dass Schüler dagegen protestieren. Nicht erst seit Freitag, als bundesweit mehr als 300.000 Schüler für den Klimaschutz auf die Straße gingen, laufen auch unsere Kommentarspalten heiß.

Walter schreibt bei Facebook: "Dieser ganze Greta-Hype nervt einfach nur noch. Was bezwecken die Wänste bitte schön damit?" Carl findet es "nur peinlich, dass ein geistig behindertes Kind von seinen Eltern zum Geldverdienen instrumentalisiert wird und Kinder, bei denen ganz offensichtlich der Bildungsauftrag krachend gescheitert ist, auf diese Nummer hereinfallen."

Es sind jedoch nicht nur die berüchtigten "alten, weißen Männer", denen die jungen Menschen "auf die Nerven gehen", wie viele schreiben. Pia fragt: "Wegen einem Sommer machen wir so einen Terror?" Als ob der trockene Sommer 2018 das einzige Problem sei, das durch unsere Lebensweise hervorgerufen wurde. Julia indes glaubt, dass gerade die Protestler für den enormen Energieverbrauch in den Industrieländern verantwortlich sind: "Würden die Schüler mal richtig nachdenken, würden sie bemerken, dass sie eine Verkehrsbehinderung für die Autos sind. Ich sage nur Abgase und erhöhter Benzinverbrauch."

Fridays for future: Warum freitags?

Und auf HNA.de stellt ein User die These auf, dass die Proteste von viel größeren Problemen ablenkten: "Im Schutz dieser Veranstaltungen haben einige Autobauer inzwischen den Abbau von 100.000 Arbeitsplätzen bekannt gegeben. Da hängen Familien dran, die andere Sorgen haben."

Viele Nutzer verlinken zu Youtube-Videos, in denen infragegestellt wird, dass der Mensch für den Klimawandel verantwortlich ist. Es ist wie bei Donald Trump: Man weiß nicht, ob sie das ernst meinen oder es nur ein schlechter Scherz sein soll. Das allergrößte Problem für diese Menschen ist nicht der Klimawandel, den es ihrer Ansicht nach ja gar nicht gibt. Es sind auch nicht die Proteste an sich, sondern dass sie allwöchentlich freitags stattfinden.

Würde man "Fridays for future" in "Saturdays for future" umbenennen und außerhalb der Unterrichtszeiten auf die Straße gehen, kämen viel weniger Teilnehmer, lautet die Logik der Kritiker. Das mag stimmen. Dass an einem komplett verregneten Freitag aber mehr als 2000 Schüler durch Kassel ziehen, ist trotzdem sehr beeindruckend. Jedoch nicht für Jörg, der überlegen will, "ob ich eine Strafanzeige wegen Verletzung der allgemeinen Schulpflicht bei der Staatsanwaltschaft stelle oder nur das Schulamt um Aufklärung bitten werde". Die haben von den monatelangen Protesten, die laut Umfragen von zwei Dritteln der Deutschen unterstützt werden, sicher noch nichts gehört.

Luisa Neubauer als deutsche Greta Thunberg

Stellt man sich nun die Frage, warum die Proteste manche Menschen so wütend machen, gibt es zwei mögliche Antworten. Erstens: Die Wutbürger glauben tatsächlich, dass es keinen Klimawandel gibt. Sie halten ihnen nur für eine Erfindung von Grünen, Medien und Wissenschaftlern, die von den beiden erstgenannten gesteuert sind. An ihnen kann man sehen, was passiert, wenn man in die Schule geht, ohne freitags zu protestieren, aber trotzdem nicht schlau wird. Die zweite Möglichkeit: Die Menschen, die so auf die Schüler schimpfen, fühlen sich ertappt beim Nichtstun.

Zu ihnen zählt womöglich auch die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die keine Gelegenheit auslässt, das Engagement der Schüler zu diskreditieren, weil die Protestler der Schulpflicht nicht nachkommen. Ihr Parteikollege, Wirtschaftsminister Peter Altmaier, warf der Göttinger Initiatorin Luisa Neubauer, einer Art deutscher Greta Thunberg, im "Spiegel"-Streitgespräch zudem vor, dass sie und ihre Mitkämpferinnen gegen sich selbst streiken würden: "Wenn sie später als Erwachsene die Welt verändern wollen, und das hoffen wir ja alle, dann ist eine gute Ausbildung wichtig." Neubauer antwortete, das sei ein "ein großes Missverständnis: Wir gehen nicht auf die Straße, weil wir später als Erwachsene etwas verändern wollen, sondern weil Entscheidungsträger wie Sie jetzt handeln müssen. Wir ziehen die Notbremse, weil wir weiter denken als bis zur nächsten Klausur."

Daraufhin war Altmaier sprachlos. Es besteht also doch noch Hoffnung, dass die Proteste etwas bewirken. Selbst einer der unnachgiebigsten Kommentatoren auf HNA.de schrieb irgendwann: "Ich bin schwer am Überlegen, ob meine nächste Kreuzfahrt drei oder nur zwei Wochen lang wird."

Lesen Sie auch: Stolz auf Emma: Tochter unseres Redakteurs bei Schüler-Demo dabei