Alle Infos auf HNA.de: Schüler demonstrieren in Kassel für Klimaschutz

Nach dem Vorbild der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg finden am heutigen Freitag in mehr als 1200 Städten Klimaproteste statt. Auch in Kassel und Göttingen gehen Schüler auf die Straße.

Los geht’s um 10 Uhr am Hauptbahnhof. Von dort ziehen die Teilnehmer Richtung Opernplatz. Wir berichten ab 10 Uhr an dieser Stelle fortlaufend von der Kundgebung in Kassel.

Die Organisatoren von #FridaysForFuture wollen am Freitag so umfassende internationale Schulstreiks fürs Klima auf die Beine stellen wie noch nie. Deshalb haben sie einen "Global Strike For Future" ausgerufen. Die Protestaktionen orientieren sich am Schulstreik von Thunberg, die im August 2018 damit begonnen hatte, vor dem Parlament in Stockholm für einen stärkeren Einsatz Schwedens gegen den Klimawandel zu demonstrieren. Tausende Schüler und Studierende sind ihrem Beispiel seitdem gefolgt.

Mehr als 1000 Klimakundgebungen für Freitag geplant

Insgesamt sind am Freitag Kundgebungen in 1200 Städten in 92 Ländern geplant, wie aus einer Liste des globalen Netzwerks #FridaysForFuture hervorgeht. Allein in Deutschland sind demnach 200 Proteste angesetzt - so viele wie in keinem anderen Land an diesem Tag. Unter den Städten finden sich Metropolen wie Berlin, Hamburg und München, aber auch kleinere Städte wie Rastede, Elmshorn und Seligenstadt.

Schulämter werten Klimaschutz-Protest als "unentschuldigtes Fehlen"

Schüler, die in Hessen während der Unterrichtszeit für den Klimaschutz demonstrieren, müssen mit Konsequenzen rechnen. Die Staatlichen Schulämter haben die Schulleitungen im Vorfeld des internationalen Protesttags darauf hingewiesen, dass ein Fernbleiben vom Unterricht "als unentschuldigtes Fehlen zu bewerten und entsprechend zu dokumentieren" sei. Das Kultusministerium bestätigte am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa ein am Mittwoch versendetes Schreiben.

"Auch wenn das politische Engagement von Schülern Respekt verdient, so rechtfertigt die Teilnahme an einer Demonstration während der Unterrichtszeit nicht das Fernbleiben vom Unterricht", heißt es in dem Brief, der dpa vorliegt. Stattdessen empfehlen die Schulämter darin den Schulen, im Rahmen des Unterrichts über den Klimaschutz und die Proteste zu sprechen.

An dem weltweiten Aktionstag der Bewegung "Fridays for Future" wollen hessenweit nach Einschätzung der Landesschülervertretung 25.000 Schüler teilnehmen. Allein in Frankfurt werden 10.000 Demonstranten erwartet. Auch in Marburg, Gießen, Wetzlar, Wiesbaden und Darmstadt sind Kundgebungen geplant.

Lehrer-Gewerkschaft: Keine Sanktionen gegen protestierende Schüler

Die Lehrer-Gewerkschaft GEW hat die Schulen in Hessen derweil dazu aufgerufen, den Klimaschutz-Protesttag nicht zu sanktionieren. "Das Bildungssystem soll nicht nur Kenntnisse in schulischen Fächern wie Mathematik, Rechtschreibung oder Fremdsprachen vermitteln", sagte Vorsitzende Maike Wiedwald am Donnerstag in Frankfurt. Es müsse in der Schule immer auch darum gehen, junge Menschen "an eine mündige Teilhabe an der Gesellschaft heranzuführen".

Die Linke in Hessen rief Eltern, Lehrer und Schulleitungen dazu auf, sich mit den Schülern zu solidarisieren und an den Demonstrationen der weltweiten Bewegung "Fridays for Future" teilzunehmen. Die andauernden Streiks seien eine angemessene und notwendige Form des zivilen Protestes, der "gewürdigt und nicht bestraft" gehöre. In Hessen gibt es derzeit eine Diskussion darüber, ob Jugendliche ungestraft während ihrer Unterrichtszeit protestieren dürfen.

