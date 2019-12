Tausende Menschen bei Fridays for Future-Großdemo: Aktivisten enthüllen Banner

Tausende Menschen waren bei Fridays for Future in Kassel auf der Straße. Das hat auch zu Verkehrsbehinderungen geführt. So ist die Bilanz von Organisatoren und Polizei.

Update von Freitag,29.11.2019,15.06 Uhr: Die Veranstalter der Fridays for Future Demonstration sind sehr zufrieden mit der heutigen Veranstaltung, berichtet der heutige Moderator Phillipp Miesoch. "Ich bin insbesondere sehr froh darüber, dass der Support von der Universität so gut war."

Ein Demonstrationszug sei extra von der Universität zum Hauptbahnhof gekommen. Ebenfalls habe ein Demonstrant von Scientists for Future gesprochen. Der Großteil sei reibungslos verlaufen, verkündet Miesoch.

Fridays for Future Moderator kritisiert Druck von Polizei

"Das einzige, was wieder so ein bisschen schwierig war,war, dass die Polizei und das Ordnungsamt uns wieder sehr viel Druck gemacht haben und uns ein bisschen belagert haben, wir sollen bitte hinnemachen. Das ist immer ein bisschen schade, weil wir ihnen vorher immer sagen, was wir vorhaben.", sagt Moderator Phillipp Miesoch.

Er lobte die gute Stimmung der Teilnehmenden trotz der Kälte, das sei "faszinierend" gewesen. Miesoch gehe von einer Teilnehmerzahl von 5000 Personen aus.

Update von Freitag,29.11.2019,14.54 Uhr: Wie Polizeipressesprecher Matthias Mänz verkündet, waren nach Einschätzung der Polizei etwa 4000 Teilnehmer unterwegs. Es sei zu Verkehrsbehinderungen gekommen, ansonsten sei die Demonstration aus polizeilicher Sicht "friedlich und reibungslos verlaufen".

Die Demonstranten lassen den vierten globalen Klimastreik aktuell noch mit Musik von Cumbia Casselera auf dem Rainer-Dierichs-Platz ausklingen.

Update von Freitag,29.11.2019,14:50 Uhr: Die Demonstration wurde nun für beendet erklärt.

Update von Freitag, 29.11.2019,14.06 Uhr: Die Demonstranten haben sich nun wieder am Hauptbahnhof eingefunden.

Update von Freitag, 29.11.2019,13.54 Uhr: An einem Teil des Rathauses, dem Karlsstraßenflügel, wurde gerade von Demonstranten ein Banner ausgerollt.

+ An einem Teil des Rathauses, dem Karlsstraßenflügel, wurde von Demonstranten ein Banner ausgerollt. © Benjamin Ressel

Update von Freitag,29.11.2019, 13.26 Uhr: Der Einsatzleiter der Polizei hat eine Teilnehmerzahl von 3300 Personen bestätigt.

Tausende Menschen bei Fridays for Future Großdemo: Verkehrseinschränkungen möglich

Update von Freitag,29.11.2019, 13.10 Uhr: Der Demonstrationszug passiert aktuell den Stern und läuft Richtung Altmarkt. Es sind mehrere tausend Menschen dabei. Der Einsatzleiter der Polizei konnte aktuell auf Nachfrage noch keine konkreten Zahlen benennen.

Update von Freitag,29.11.2019, 13.00 Uhr: Der Demonstrationszug hat sich in Bewegung gesetzt und läuft die Werner-Hilpert-Straße hinunter.

+ Die Demonstranten versammelten sich auf dem Rainer-Dierichs-Platz. © Christina Hein

Update von Freitag,29.11.2019, 12.20 Uhr: Der erste Redebeitrag ist von Isabell Ullrich von "kassel kohlefrei". Das Bündnis hat eine Unterschriftenaktion für einen Bürgerentscheid gestartet. Ihr Ziel ist,dass das Wärmekraftwerk in der Dennhäuser Straße bis 2023 kohlefrei wird.

Update von Freitag, 29.11.2019, 12.05 Uhr: Die Kundgebung hat um 12.05 Uhr pünktlich auf dem Rainer-Dierichs-Platz vor dem Hauptbahnhof begonnen. Aktuell spielt die Band "Alter Kaffee".

+ Die Band "Alter Kaffee" spielt beim vierten globalen Klimastreik in Kassel. © Benjamin Ressel

Update von Freitag, 29.11.2019, 12 Uhr: In fünf Minuten ist der Start der Fridays for Future Protestaktion anlässlich des 4. globalen Klimastreiks geplant. Der Platz vor dem Hauptbahnhof in Kassel ist bereits voller Menschen. Hierbei sind nicht nur Schüler vertreten, auch Scientists for Future, Students for Future, Teachers for Future und das Bündnis Kassel Kohlefrei haben sich versammelt.

+ Der Platz vor dem Hauptbahnhof in Kassel ist bereits voller Menschen. © Benjamin Ressel

Update vom 29.11.2019, 11.20 Uhr: Die Organisatoren von der Fridays for Future Demonstration bereiten sich vor dem Hauptbahnhof in Kassel auf die Demonstration vor. Die Bühne steht und auch den Boden zieren bereits einige Kreidebilder. Laut Lyn Alber, der einer der Organisatoren der Demonstration ist, wird von 3000 bis 4000 Teilnehmern ausgegangen.

+ Slogans zieren den Platz vor dem Hauptbahnhof. © Benjamin Ressel

Fridays for Future Großdemo: Verkehrsbehinderungen möglich, einige Geschäfte geschlossen

Erstmeldung von Freitag, 29.11.2019, 10.36 Uhr: Kassel –Trillerpfeife, eine Tasse und bunt bemalte Schilder - das sollen die Teilnehmer der Kasseler Fridays for Future Demonstration unter anderem am Freitag mitbringen, wie die Organisatoren auf Twitter verkünden. Bei der Kasseler Fridays for Future Demonstration, die um 12.05 Uhr Hauptbahnhof startet, wird dieses Mal nicht nur demonstriert, sondern auch Tee ausgeschenkt, heißt es auf Twitter.

+ Teilnehmer der Demonstration tragen einen Baum. © Christina Hein

Laut Matthias Mänz, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen, sind für die Fridays for Future (FFF) Demonstration am Freitag von Seiten der Veranstalter 7.000 Menschen angemeldet.

Fridays for Future in Kassel: Verkehrsbehinderungen möglich

Die Polizei hält nach Auskunft des Pressesprechers eine Teilnehmerzahl im vierstelligen Bereich "nicht für unwahrscheinlich". Aufgrund des parallel stattfindenden Weihnachtsmarktes und des Black Friday rechnet die Polizei damit, dass es im Bereich der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommt.

+ Das Banner von Fridays for Future in Kassel. © Benjamin Ressel

Wie in vielen anderen Städten, demonstrieren auch in Kassel nicht nur die Schüler. Das Unternehmen SMA hatte seinen Mitarbeitern bereits beim letzten globalen Klimastreik die Teilnahme an der Demonstration während der Arbeitszeit ermöglicht. Bei der am Freitag stattfindenden Demonstration gelte die Teilnahme dieses Mal nicht als Arbeitszeit, sondern als Freizeit, berichtet Unternehmenssprecherin Susanne Henkel. Wo es möglich sei, werden Mitarbeiter jedoch trotzdem unterstützt, um an der Demonstration teilnehmen zu können.

Geschäfte schließen für Fridays for Future in Kassel

Auch Kasseler Geschäfte, wie beispielsweise SoKi und Fingerz, werden über die Mittagszeit schließen und im Demonstrationszug mitlaufen. Sie öffnen ihre Geschäfte um 15 Uhr wieder.

In Kassel ist die Demonstration der Höhepunkt der Klimastreik-Woche, die an der Universität stattgefunden hat. An der Universität hat diese Woche die "Public Climate School" stattgefunden, während der mehr als 90 Veranstaltungen zum Thema Klimawandel angeboten wurden.

+ FFF-Demo am 29.11. in Kassel: Die Bühne vor dem Hauptbahnhof steht © Benjamin Ressel

Um 11 Uhr werden sich am Freitag Vertreter der Hochschule an der Zentralmensa treffen, um gemeinsam zur Demonstration zu laufen. Auch siebzig Dozenten hatten sich an der "Public Climate School" beteiligt, ebenfalls habe das Studierendenwerk in dieser Woche keine To-Go-Becher ausgegeben, wie Fabian Berger vom Asta-Referat für Ökologie, Nachhaltigkeit und politische Bildung berichtet. Eine Bewegung der "Students for Future" gäbe es aktuell in Kassel noch nicht, befände sich aber in der Gründung.

Die geplante Route der FFF-Demonstration am 29. November führt einmal um die Innenstadt herum.

+ Die Route der Kasseler Fridays for Future Demonstration am 29.11

Auch das Bündnis "kassel kohlefrei" wird an der Fridays for Future Demonstration teilnehmen. Sie haben dort ein besonderes Anliegen: Ihr Ziel ist, dass ab dem 01. Juli 2023 im Kasseler Kraftwerk keine Kohle mehr verbrannt werden soll. Hierfür hat das Bündnis eine Unterschriftenaktion gestartet, um ein Bürgerbegehren zu erreichen. Interessierte können laut Bündnissprecherin Marie Ossenkopf Freitag an Ständen am Rande und vor dem Hauptbahnhof für das Bürgerbegehren unterzeichnen. 4501 Unterschriften werden für ein Bürgerbegehren benötigt.

Fridays for Future-Demo in Kassel Teil des 4. Globalen Klimastreiks

Die am Freitag stattfindende Demonstration in Kassel ist Teil des vierten globalen Klimastreiks, der allein in Deutschland an 500 Orten stattfinden soll. Der letzte globale Klimastreik fand am 20. September statt. An diesem Tag demonstrierten laut dem Kasseler Organisator Jonathan Faust 15.000 Menschen in Kassel.

Begründerin der globalen Fridays for Future Bewegung ist die Schwedin Greta Thunberg. Thunberg befindet sich aktuell in der 67. Woche ihres Streiks und wird von hoher See aus streiken. Nachdem die UN-Klimakonferenz, die eigentlich in Chile stattfinden sollte, nach Madrid verlegt wurde, hatte Thunberg nach einer Mitfahrgelegenheit über den Atlantik gesucht, da sie Fliegen vermeidet. Nun ist sie mit australischen Youtubern auf einem Boot auf dem Weg nach Madrid zur UN-Klimakonferenz, welche am 02. Dezember beginnt. Alle weiteren Informationen zu den heutigen Protesten finden Sie in unserem Ticker.