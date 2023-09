Kasseler Friedrichsplatz war ein Kinderparadies

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Ein Star für Kinder: Herr Müller unterhielt mit seiner Gitarre die Mädchen und Jungen mit seinen Liedern, wie zum Beispiel „Oh Schreck, der Herkules ist weg“. © DIETER SCHACHTSCHNEIDER

Am Samstag fand zum ersten Mal der HNA-Kindertag auf dem Friedrichsplatz statt. Dort wurden viele kostenlose Spiele und Aktionen für Kinder geboten, Wegen des großen Erfolgs soll es 2024 eine Wiederholung geben.

Kassel – Manche Kinder sind Naturtalente. Die siebenjährige Elza Snoep scheint solch ein Naturtalent beim Diabolo zu sein. Am Samstag ließ das Mädchen aus Kapstadt (Südafrika), das zu Besuch bei den Großeltern in Kassel ist, zum ersten Mal ein Diabolo auf einer Schnur tanzen. Wie das genau geht, zeigte ihr Vanessa Voss vom Kasseler Zirkuscamp Zikutopia auf dem Friedrichsplatz.

Dort fand zum ersten Mal der HNA-Kindertag statt, der von der HNA, den City Kaufleuten, der Stadt Kassel sowie Vereinen, Institutionen und Geschäftsleuten auf die Beine gestellt worden war. Es war ein ganz erfolgreicher Kindertag. Denn am späten Nachmittag kündigte HNA-Chefredakteur Axel Grysczyk auf der Bühne vor den vielen Kindern, die mit ihren Eltern und Großeltern zu dem Fest gekommen waren, an, dass es im kommenden Jahr eine Wiederholung geben wird.

Die HNA habe das Fest organisiert, um die Menschen im Herzen der Stadt zusammenbringen. Es sei ein Fest speziell für Kinder geworden, weil die unter Corona am meisten gelitten hätten, so Grysczyk.

Oberbürgermeister Sven Schoeller, Schirmherr des Kindertags, sagte, dass es die Stadt Kassel freuen würde, wenn die Kinder öfter mit ihren Eltern oder Großeltern in die Innenstadt kämen. Am Samstag war das bereits gelungen. Ob Friedrichsplatz, Opernplatz, Königsplatz oder Obere Königsstraße: Überall tummelten sich Menschen. Kaum ein Kind war unterwegs, das keinen Ballon in der Hand hatte. Alle genossen das schöne Wetter zum Abschluss der Sommerferien. „Ich freue mich, dass es so gut angenommen wird“, sagte Alexander Wild, Vorsitzender der City Kaufleute.

Beim HNA-Kindertag gab es nicht nur Spiel und Spaß mit Klettertürmen, einer Torwand mit den KSV-Spielern Frederic Brill und Maurice Springfeld, sondern man konnte auch einiges lernen. So war zum Beispiel die Feuerwehr vertreten. Johannes Bürmann, der selbst mit elf Jahren in die Freiwillige Feuerwehr Wolfsanger eingetreten ist, erklärte den Jungen und Mädchen die Fahrzeuge. „Brandschutzerziehung macht Spaß. Es ist schön, das Leuchten in den Kinderaugen zu sehen.“ Finn-Lukas Susemihl (11) aus Bad Emstal schaute sich das Löschfahrzeug genau an. Er sei auch schon mal kurz bei der Feuerwehr gewesen, so der Elfjährige. „Jetzt werde ich aber eher Polizist.“

Vielleicht gehen auch einige Kinder zum ASB. Dort erklärte Hendrik Feldmeier Kindern und Eltern anhand einer Puppe, wie Herzmassage und Wiederbelebung funktionieren. Es gebe einen großen Nachholbedarf an Erster Hilfe in Deutschland, so Feldmeier. Es sei schön, wenn man durch solch ein Fest die Menschen dafür sensibilisieren könne. Seine Erfahrung: Jugendliche sind bei der Ersten Hilfe viel resoluter als ihre Eltern.

Natürlich kein Fest ohne Unterhaltung: Am Vormittag tanzte der Nachwuchs der Karnevalsgesellschaft Pääreschwänze, und am Nachmittag trat Herr Müller auf und sang: „Oh Schreck, der Herkules ist weg.“

Da er selbst drei Kinder habe, wisse er nicht, wie oft er dieses Lied bereits gehört habe, sagte der Oberbürgermeister. Er beschleiche ihn aber das Gefühl, dass der Herr Müller manchmal schwindele. Der Herkules sei doch gar nicht weg. Zum Glück nicht. (Ulrike Pflüger-Scherb)

Sie wollen eine Wiederholung des Kindertags: (von links) Alexander Wild, Vorsitzender der City Kaufleute, OB Sven Schoeller und HNA-Chefredakteur Axel Grysczyk. © Schachtschneider, Dieter