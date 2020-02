Entdecken Sie Premiumreisen und Flüge ab Kassel bei Frölich-Reisen aus Hessisch Lichtenau.

„Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben“ so drückte es bereits Kurt Tucholsky aus. Diese Sehnsucht nach dem Leben wird bei dem traditionsreichen Familienunternehmen Frölich-Reisen aus Hessisch Lichtenau bereits seit 1883 verfolgt. „Unser Ziel ist es, dass wir unseren Kunden stets Freude am Reisen bereiten“, berichtet Geschäftsführer Bernd Frölich. Zur Freude am Reisen gehören stetige Innovationen und Weiterentwicklungen.

+ Geschäftsführer Bernd Frölich © Frölich Reisen

Innovation

Bei Innovationen war und ist Frölich-Reisen immer führend. So erzählt Bernd Frölich voller Stolz, dass bereits 1936 der erste Reisebus angeschafft worden ist. 1979 kam sogar der aller erste Doppelstockreisebus in Nordhessen in den Fuhrpark von Frölich-Reisen.

+ © Frölich Reisen

Der Mut zu Innovationen zeichnet sich auch durch Investitionen in neue Antriebstechnologien aus. Bereits 2000 wurden Reisebusse auf Pflanzenölmotoren umgerüstet, in 2019 erhielt Frölich-Reisen im Linienverkehr rund um Eschwege einen Gasbus. In 2020 wird ein Elektrobus den Stadtverkehr Melsungen bedienen.

Doch nicht nur im Linienverkehr ist Nachhaltigkeit anzutreffen: Neben den Betrieb von Waschanlagen mit Regenwasser und Heizung des Betriebshofes in Hessisch Lichtenau mit der Restwärme der abgestellten Busse ist das Verreisen mit den Reisebussen auch äußerst umweltfreundlich. Die neuste Generation Reisebusse verbraucht bei 50 Personen maximal 25 Liter auf 100 km/h und stoßen weniger Stickoxide als PKWs aus. Umweltfreundlich reisen, heißt also mit dem Bus zu verreisen!

Premiumreisen

Mit den Frölich-Reisebussen können Sie somit einerseits umweltfreundlich, als auch äußerst bequem die Welt erkunden! Mit dem besonderen Extrakomfort können Reisefreudige die Welt bei den Premiumreisen erkunden. „Wir haben unseren Kunden zugehört und deren Wünsche nach mehr Komfort bei Busreisen mit unseren neuen Premiumbussen berücksichtigt“, so Bernd Frölich. Die Premiumbusse zeichnen sich durch besonderen Sitzkomfort mit großem Sitzabstand, besser gepolsterten Sitzen, Multimedia-Entertainment-System, großer Küche mit Ofen und Kaffeevollautomat aus. Der besondere Stolz ist der Premiumbus mit einer exklusiven 2+1-Bestuhlung. So hat dieser Bus auf der Fahrerseite nur Einzelseite und auf der Beifahrerseite 2 Komfortsessel. Hierdurch entsteht ein ganz neues Raumgefühl und mehr Reisekomfort.

Auch die Premiumreisen selbst sind ganz auf die Kundenbedürfnisse nach mehr Komfort und Qualität ausgerichtet. Ausgesuchte 4*- und 5*-Hotels, ein kleines Frühstück bei der Anreise, die Taxi-Haustürabholung beim Kunden zu Hause und auch die Frölich-Busbegleitung sind nur einige Punkte, welche die Premiumreisen auszeichnen. Dazu kommen entspannte Programmabläufe. Bei größeren Distanzen nach Italien oder Kroatien werden Zwischenübernachtungen eingeplant. Vor Ort haben Sie auch die Gelegenheit für eigene Erkundungen, um Land und Leute kennenzulernen oder die Annehmlichkeiten des Hotels zu genießen.

Premiumreisen

www.Fliegen-ab-Kassel.com

Aber auch der Regionalbezug ist trotz der Sehnsucht zum Reisen vorhanden: Frölich-Reisen bietet nämlich seit 2020 als lokaler Reiseveranstalter unter der Marke „momento by Frölich-Reisen“ Flugreisen mit exklusiven Charterflüge ab Kassel-Calden nach Italien und Griechenland an. In Frühjahr werden neben Ischia, Sorrent und Sardinien die italienische Hauptstadt Rom angeflogen. Aufgrund der großen Nachfrage nach Rom, plant man bei Frölich-Reisen bereits jetzt einen weiteren Termin im Frühjahr 2021 nach Rom. Im Herbst 2020 werden zudem die Baderegion Chalkidiki mit Termin in den Herbstferien, die Insel Zypern und die griechische Hauptstadt Athen angeflogen.

Fliegen ab Kassel

