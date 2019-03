Caravaning erleben bei Nordhessens größtem Anbieter für mobile Freizeit

Am 23. und 24. März lädt Wohnwagen Becker zum Frühjahrsmarkt auf das Unternehmensgelände in Fuldatal.

Die Tage werden länger und die Temperaturen klettern langsam in die Höhe – jetzt ist der beste Zeitpunkt, um den nächsten Urlaub zu planen. Passend dazu fällt mit dem Frühjahrsmarkt von Wohnwagen Becker der Startschuss für die Campingsaison.

Fuldatal, März 2019. Auf dem Unternehmensgelände in Fuldatal-Ihringshausen präsentiert der InterCaravaning Fachhändler Ende März den Besuchern viele attraktive Angebote. Am 23. und 24. März können sich Caravaning-Interessierte jeweils von 10 bis 17 Uhr auf dem Frühjahrsmarkt von Wohnwagen Becker von den Camping-Trends 2019 inspirieren lassen und die Fahrzeuge der neuen Saison begutachten. „In Sachen Fahrzeuge und Zubehör gibt es in diesem Jahr einige Neuheiten auf dem Markt“, meint Sarah Becker, Geschäftsführerin von Wohnwagen Becker. „Wir freuen uns, unseren Besuchern die Highlights 2019 vorzustellen und gemeinsam in die Saison zu starten.“

+ Die Frühjahrsmesse auf dem Unternehmensgelände von Wohnwagen Becker läutet am 23. und 24. März die Campingsaison ein.

Der InterCaravaning Fachhändler verkauft seit über 35 Jahren Reisemobile und Wohnwagen und präsentiert seinen Besuchern die größte Auswahl an Reisemobilen und Wohnwagen in Nordhessen und Südniedersachsen. Mit Hymer, Eriba, Hobby, Bürstner, Carado, Pössl, Roadcar und T@B vertritt Wohnwagen Becker die Marktführer der Branche. Geschulte Fachverkäufer mit langjähriger Erfahrung garantieren eine kompetente und faire Beratung. Die große Fachwerkstatt, der attraktive Zubehör-Shop und die ADAC-Wohnmobilvermietung Kassel-Nord mit knapp 100 Fahrzeugen runden das Angebot ab. Auch hier werden in Punkto Qualität Maßstäbe gesetzt. Alle Wagen sind top gereinigt und technisch überprüft. Die meisten Fahrzeuge stammen aus der laufenden Saison und sind bei der Übernahme durch den Mieter erst wenige Monate alt.

Auf dem Frühjahrsmarkt erwartet die Besucher auch eine tolle Auswahl an Gast-Ausstellern: von attraktiven Campingplätzen und Tourismusregionen bis hin zu Spezial-Produkten für die Reinigung. Die Firma Betten-Damm aus Kassel präsentiert maßgefertigte Bett-Systeme zum Probeliegen. „Wir sind stolz darauf, unseren Gästen immer ein Wenig mehr an Service bieten zu können, als sie erwarten. Der Besuch lohnt sich – das wird ein Wochenende für die ganze Familie“, so Sarah Becker. Bei den Fahrzeugen locken unzählige messerscharf kalkulierte Abverkaufsangebote und Sonderaktionen sowie die InterCaravaning-Sondermodelle. Diese gibt es mit Sparvorteilen bis zu 7.850 Euro nur bei InterCaravaning-Händlern.

Für Bewirtung und Unterhaltung ist beim Frühjahrsmarkt von Wohnwagen Becker wie immer gut gesorgt: In der im letzten Jahr neu errichteten Vermietstation „Strandhaus“ können sich die Besucher unter anderem Bratwürstchen und Steaks vom Grill sowie Kuchen und frische Waffeln des DRK OV Vellmar schmecken lassen. Bei Kindern kommt in der Kreativ-Ecke des Jugendrotkreuz garantiert keine Langeweile auf. Außerdem warten weitere Aktionen und Angebote aus dem Zubehörbereich sowie praktische Hilfen und Tipps auf alle Besucher von Wohnwagen Becker. Der tolle neue Zubehör-Shop hat sogar am Sonntag geöffnet und Kunden erhalten dort an beiden Tagen 10% Sonderrabatt auf Zubehör-Einkäufe und –Bestellungen.

Wohnwagen Becker Team Wohnwagen Becker © Wohnwagen Becker Vermietstation „Strandhaus“ © Wohnwagen Becker Vermietstation „Strandhaus“ © Wohnwagen Becker Fahrzeugausstellung © Wohnwagen Becker Eingangsbereich-Vermietung „Strandhaus“ © Wohnwagen Becker Eingangsbereich-Vermietung „Strandhaus“ © Wohnwagen Becker Fahrzeugausstellung © Wohnwagen Becker Zubehör-Shop von Wohnwagen Becker © Wohnwagen Becker Zubehör-Shop von Wohnwagen Becker © Wohnwagen Becker Zubehör-Shop von Wohnwagen Becker © Wohnwagen Becker Zubehör-Shop von Wohnwagen Becker © Wohnwagen Becker

Kurzum: Wohnwagen Becker ist mit seinem Team aus knapp 60 Mitarbeitern für alle Wünsche rund um Reisemobil und Caravan der richtige Partner. Alles aus einer Hand: Nicht nur bei Wohnwagen und Wohnmobilen, auch im Bereich Werkstatt und Zubehör ist Wohnwagen Becker beispielhaft. Alle Informationen und Termine von Wohnwagen Becker gibt es unter www.wohnwagen-becker.de.

