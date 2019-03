Frühling zieht im dez Einkaufszentrum ein

Vom 25. März bis zum 6. April hält der Frühling Einzug. Der Winter geht dem Ende entgegen und im dez Einkaufszentrum in Kassel zieht sofort der bunte und fröhliche Frühling ein.

Bunte Beete und frische Ware in den Shops machen den Besuchern Lust auf die kommende wärmere Jahreszeit. Die Modeanbieter zeigen ihre neuen Kollektionen und bieten schöne neue Outfits für die ersten warmen Tage in diesem Jahr an. Und in der Ladenstraße zeigt sich der Frühling mit vielen Blumen und verschiedenen Farben von seiner besten Seite.

Wer also den Winter jetzt endgültig hinter sich lassen möchte, der geht ins dez und genießt die ersten Anzeichen des Frühlings.

Informationen & Adresse:

ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG

dez Einkaufszentrum

Frankfurter Straße 225, 34134 Kassel

☎ 0561 - 475960

www.dez.de

Wir haben für Sie geöffnet:

Montag: 9:30–20:00 Uhr

Dienstag: 9:30–20:00 Uhr

Mittwoch: 9:30–20:00 Uhr

Donnerstag: 9:30–20:00 Uhr

Freitag: 9:30–20:00 Uhr

Samstag: 9:30–20:00 Uhr

Außerordentliche Öffnungszeiten:

4. Mai: 9:30–23:30 Uhr Late Night Shopping

29. September: 12:00–18:00 Uhr Verkaufsoffener Sonntag

5. Oktober: 9:30–23:30 Uhr Late Night Shopping

14. Dezember: 9:30–23:30 Uhr Late Night Shopping

24. Dezember: 9:30–14:00 Uhr Heiligabend

31. Dezember: 9:30–14:00 Uhr Silvester

Shops, Gastrobetriebe und Services mit abweichenden Öffnungszeiten:

REWE Center:

Mo.–Sa. 8:00–21:00 Uhr

Einhorn Apotheke im dez:

Mo.–Sa. 9:00–20:00 Uhr

Fasson Textilpflege:

Mo.–Sa. 8:00–20:00 Uhr

Kasseler Sparkasse:

Mo. 9:00–17:00 Uhr, Di. 9:00–18:00 Uhr, Mi. 9:00–17:00 Uhr, Do. 9:00–18:00 Uhr, Fr. 9:00–17:00 Uhr

