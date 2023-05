Fünf Generationen feiern: Bis zur Ururoma sind alle Frauen bei Taufe in Kassel dabei

Von: Anna-Laura Weyh

Teilen

Fünf Generationen von Frauen erleben gemeinsam die Taufe der Jüngsten: In der Kasseler Immanuelkirche stehen hinter dem Taufbecken (von links) Pfarrer Jochen Löber, Mama Leonie Hehlert, Tochter Emily Hehlert, Oma Yvonne Hehlert, Uroma Gabriele Schwedes und Ururoma Brigitte Schwedes. © Anna Weyh

Mutter, Oma, Uroma und Ururoma feiern gemeinsam die Taufe der sechs Monate alten Emily in Kassel.

Kassel – „Ein afrikanisches Sprichwort sagt: Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“, sagt Pfarrer Jochen Löber am Sonntag in der Immanuelkirche im Kasseler Stadtteil Forstfeld. Ein ganzes Dorf hinter sich – das hat Täufling Emily Hehlert auf jeden Fall.

Denn schon allein zu Hause in ihrer Familie sind ihre Mama, ihre Oma, ihre Uroma und ihre Ururoma für sie da und unterstützen sie. Bei der Taufe sind am Sonntag also fünf Generationen zusammengekommen, um diesen besonderen Tag miteinander zu verbringen. Leonie Hehlert, Emilys Mutter, ist 17 Jahre alt und geht noch zur Schule. Die Schwangerschaft kam überraschend für die Familie. „Es war ein Schock. Aber wir haben gleich gesagt, wir unterstützen Leonie in ihrer Entscheidung. Egal, wie diese Entscheidung ausfällt“, sagt Yvonne Hehlert.

Dafür ist die frischgebackene Mama dankbar. Die 42-jährige Oma arbeitet momentan nicht, um sich um die sechs Monate alte Emily zu kümmern. So kann Mama Leonie Hehlert weiter zur Schule gehen und ihren Abschluss machen. Der Zusammenhalt in der Familie von Täufling Emily ist besonders stark: „Wir sehen uns jeden Tag“, sagt Oma Yvonne Hehlert. Sie wohnen alle dicht beieinander, in einem Umkreis von 200 Metern in Forstfeld. Nicht selten sehe man alle fünf Frauen zusammen zum Einkaufen gehen, erzählt Pfarrer Jochen Löber. „Das ist wirklich eine tolle Familie“, sagt er.

Nun den Tag der Taufe von Emily Hehlert gemeinsam zu erleben, bedeutet den Frauen viel. Als Kasseläner-Familie wurden auch schon Yvonne und Leonie Hehlert in der Immanuelkirche getauft. Nur Uroma Gabriele Schwedes, die 59 Jahre alt ist, und Ururoma Brigitte Schwedes, 76 Jahre alt, sind damals in einer anderen Kirche getauft worden.

„Die Taufe ist sehr wichtig für uns. Wir sind dankbar und stolz, dass wir den Tag alle zusammen verbringen können“, sagt Oma Yvonne Hehlert. Denn nicht allen Familienmitgliedern gehe es gesundheitlich gut. Dass am vergangenen Sonntag dennoch alle fünf Frauen dabei gewesen sind, sehen sie nicht als Selbstverständlichkeit, sondern als Geschenk an.