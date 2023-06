Beleuchtete Wasserspiele in Kassel waren auch für ausländische Besucher ein Erlebnis

Beleuchtete Wasserspiele hatten in diesem Jahr Premiere

Tam Nguyen (Zweite von links) aus Vietnam und ihre Freunde waren zum ersten Mal bei den Beleuchteten Wasserspielen. Sie schauten sich das Spektakel vom Kaskadenteich aus an.

Die Beleuchteten Wasserspiele, die am ersten Juni-Wochenende stattfanden, zogen auch wieder viele Besucher aus dem Ausland an.

Kassel – Der Besuch der Beleuchteten Wasserspiele war für die Norwegerin Maria Victoria Svingen Kibsgaard, 21, eine dreifache Premiere: Zum ersten Mal war die Psychologiestudentin alleine verreist, zum ersten Mal war sie in Deutschland, und an ihrem ersten Urlaubstag besuchte sie den Bergpark. „Wir haben Glück, dass gerade heute die Beleuchteten Wasserspiele stattfinden“, sagte ihre Freundin Viktoria Neumann aus Gudensberg.

Die beiden waren gegen 20 Uhr mit der Straßenbahn zum Bergpark gefahren. Die Freundinnen, die sich während eines Schüleraustauschs in Norwegen kennengelernt hatten, schlenderten am Schloss entlang und machten an einem Verkaufsstand am Fontänenteich Halt, um pink- blinkende Haarkränze zu kaufen.

In Ruhe wollten sie die Natur erkunden und vielleicht noch die Kaskadenstufen hoch zum Herkules gehen. Die über 500 Stufen seien kein Problem, meinte die Norwegerin, die in Lillehammer Psychologie studiert, „ich wandere gerne“.

Etwas eiliger hatte es ein Paar aus Südkorea, er mit Brille am Hinterkopf, sie mit Regenhütchen auf dem Kopf. Zügig passierten sie gegen 21 Uhr den Weg an der Schlosswiese. Sie seien schon häufiger in Deutschland gewesen, sagte der Mann auf Nachfrage, aber noch nie in Kassel. Wie sie von den Wasserspielen erfahren haben? Auf Youtube, jetzt wollten sie sie endlich selbst sehen. Die Frau drängelte, schneller Abschied, in 45 Minuten mussten sie am Herkules sein.

Eilig hatten es auch viele Besucher, die mit dem Auto schnell durch den Bergpark zu den Wasserspielen fahren wollten. Aber ohne offizielle Erlaubnis hatten sie bei Parkwächterin Manuela Yubero Beck an der Bergpark-Schranke keine Chance. Die Kennzeichen wiesen auf Besucher aus ganz Deutschland hin, Heidelberg, Köln, Hamburg. „Einer hat mir sogar Geld geboten, dass ich ihn durchlasse“, berichtete die Wächterin. Aber keine Chance.

Bis ganz hoch zum Herkules hatten es auch die neun Freunde aus Vietnam nicht geschafft. Sie erwarteten das Spektakel am Neptunbassin. Wasserspiele gebe es auch in Vietnam, sagte Tam Nguyen, 19, die am Studienkolleg der Uni Kassel studiert, „aber nicht so große und nicht so besonders wie hier.“ Sie habe die Wasserspiele schon zwei Mal gesehen. Aber die Beleuchtung am Freitagabend waren für sie eine Premiere. (Claudia Feser)