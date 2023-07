Fuldawasser zum Gießen wird an den Friedrichsplatz gepumpt

Von: Axel Schwarz

Teilen

Baustart für unterirdischen Wassertank: Umweltdezernent Christof Nolda und Sachgebietsleiter Kai Himmelreich von Kasselwasser an der Baustelle am Rand des Friedrichsplatzes. © Pia Malmus

Am Rand des Friedrichsplatzes wird eine Zisterne in den Boden gebaut. Die alte Eisenbahn-Pumpstation am Auedamm füllt diesen Tank mit Flusswasser zum Gießen der Bäume und Grünflächen im Stadtzentrum.

Kassel – Dampfloks fahren in Kassel schon lange nicht mehr. Doch die Überbleibsel der historischen Eisenbahntechnik sorgen künftig dafür, dass Stadtgärtner und Kanalreiniger ihre Jobs wesentlich umweltschonender erledigen können – statt mit Trinkwasser mit Nass aus der Fulda, das die Gieß- und Spülfahrzeuge ab September aus einer Zisterne am Rand des Friedrichsplatzes tanken können.

Das spart nicht nur Frischwasser, sondern auch viele längere Fahrten zum Klärwerk am Rande Wolfsangers, wo das Wasser bislang hergeholt wird. Am Montag haben die Arbeiten begonnen für den 12 000 Liter fassenden Erdspeicher auf Höhe des Café Nenninger. Dorthin gepumpt wird das Flusswasser von der historischen Pumpstation am Auedamm.

Relikt aus der Dampflokzeit: Die frisch sanierte Pumpstation von 1877 am Auedamm nahe der Orangerie. © Malmus, Pia

Das 1877 gebaute Industriedenkmal aus Backstein diente früher dazu, Fuldawasser für den Betrieb von Dampflokomotiven quer durch die Stadt bis zum Hauptbahnhof zu pumpen. Später reichte die Leitung sogar bis zum Bahn-Ausbesserungswerk in Rothenditmold. Schon mehr als ein halbes Jahrhundert wird kein Wasser für solche Zwecke mehr gebraucht, die Leitungstechnik und die Pumpstation verfielen.

Das änderte sich, seit Kasselwasser 2018 beides von der Deutschen Bahn übernommen hat. Am Auedamm ist die denkmalschutzgerechte Sanierung der Pumpstation inzwischen weitgehend vollendet. Und laut Sachgebietsleiter Kai Himmelreich wurde schon im vergangenen Jahr das marode Leitungsstück bis zum Friedrichsplatz instand gesetzt – samt neuer Pumpentechnik.

In den kommenden fünf bis sechs Wochen wird nun der innerstädtische Wassertank eingegraben und die elektrische Steuerung angeschlossen. Die sorgt dafür, dass die Zisterne innerhalb von 30 Minuten mit Fuldawasser gefüllt wird und die Gießfahrzeuge des Umwelt- und Gartenamts stets genug Vorrat haben, um die vielen Bäume und Pflanzen im Stadtzentrum auch in längeren Trockenperioden auf kurzen Wegen zu bewässern.

„Diese Lösung ist gleich in mehrerer Hinsicht zukunftsweisend“, sagte Stadtbaurat und Umweltdezernent Christof Nolda beim Zisternenbau-Start. Mit den immer trockeneren Sommern steige der Bedarf an zusätzlicher Bewässerung. „Trinkwasser ist in unserer Region zum Glück noch nicht knapp; nichtsdestotrotz gilt es, sparsam damit umzugehen“, sagte Nolda. Zudem führe die Fulda, anders als kleinere Gewässer, weiterhin genügend Wasser.

Das Regierungspräsidium Kassel hat der Stadt eine jährliche Entnahme von 120 000 Kubikmetern aus dem Fluss über das Pumpwerk genehmigt; das entspricht der zehntausendfachen Füllmenge der neuen Zisterne. Zum Vergleich: Die städtischen Grünpfleger benötigen in trockenen Sommern etwa 45 Kubikmeter Gießwasser pro Woche.

In den kommenden Jahren sollen laut Nolda vermehrt Wasserspeicher sowie Regenrückhaltebecken im Stadtgebiet entstehen.