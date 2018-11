Fußgänger im Kasseler Stadtteil Niederzwehren angefahren

Schwere Kopfverletzungen

+ © Symbolbild: dpa-avis Ein Fußgänger wurde im Kasseler Stadtteil Niederzwehren angefahren. © Symbolbild: dpa-avis

Ein 27-jähriger Fußgänger ist am Montagabend in Niederzwehren beim Überqueren einer Straße an einer Einmündung von einem Auto angefahren worden.